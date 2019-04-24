Эксперты объяснили, как и зачем Гройсман "подложит свинью" Порошенко

24 апреля 2019, 13:00

По мнению политологов, амбиции в качестве самостоятельно политической фигуры нынешний премьер Владимир Гройсман будет реализовывать в любом случае.

Владимир Гройсман
Владимир Гройсман / Reuters

Владимир Гройсман достаточно амбициозен, чтобы желать полноценной и самостоятельной карьеры в Украине в качестве публичного политика, однако вряд ли этот путь дастся ему "малой кровью".

"Он добровольно и быстро не уйдет, пока будет наблюдать за создавшейся ситуацией - хватит ли у новоизбранного президента ресурсов его уволить. А пост премьер-министра – это очень лакомый кусочек. Поэтому относительно отставки Владимир Борисович будет скорее всего выжидать", - заявил в комментарии Главреду политолог Николай Спиридонов.

Он также полагает, что в ближайшее время начнется ожесточенная борьба между политсилами Гройсмана и Петра Порошенко за популярность и сторонников.

"Не стоит забывать, что действующий президент набрал определенное количество голосов. И акция "Дякуємо президенту!" − это стремление Петра Алексеевича показать - он все еще имеет свою команду, силы и может быть в политике", − объяснил политолог.

Читайте такжеГройсман считает возможным отказ Украины от российских дизеля и бензинаКроме того, по данным Спиродонова, в кулуарных договоренностях делались ставки на Гройсмана, поскольку после поражения Порошенко он однозначно становится более перспективным политиком.

"Он менее запятнан, и на него упало негатива меньше, чем на Порошенко. И соответственно он тоже может быть частью этой команды и захочет повести ее на эти выборы. Но набрать больше, чем проходной барьер, Владимиру Борисовичу вряд ли удастся. Если подключить ресурсы, то может быть его фракция (приблизительно в составе 18-20 человек) пройдет барьер и скромно примоститься в Раде", − резюмировал спиридонов.

По мнению политолога Владимира Фесенко, Гройсману удастся привлечь под свои знамена определенное количество депутатов из фракции Порошенко.

"Гройсман – молодой, он принадлежит к тому же поколению, что и Зеленский. Они ровесники, как Арсений Яценюк и многие другие. Сейчас начинается эпоха людей этого возраста. У Владимира Борисовича есть стартовый рейтинг, который позволяет бороться за прохождение его партии в парламент. У него тождественный с Петром Порошенко электорат. Учитывая поражение на выборах, часть депутатов уйдет от Петра Алексеевича. И они придут к Гройсману. Часть сторонников президента, которые проголосовали, но разочаровались его поражением, тоже пойдут к Владимиру Борисовичу. Тем более, он сейчас выглядит по-боевому, перспективно, и в хорошем тонусе", − считает он.

Напомним, ранее Владимир Гройсман в прямом эфире украинского телевидения заявил о том, что покидает ряды партии БПП - Солидарность и намерен участвовать осенью 2019 в очередных выборах в Верховную Раду - во гласе собственной партии.

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