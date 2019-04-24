Молодой боец: с кем Гройсман собрался идти в Раду и как он спутает карты Порошенко

Петр Порошенко и Владимир Гройсман / Униан

Премьер-министр Владимир Гройсман собрался на выборы в Раду, причем с новой политической силой.

"Это будет политическая сила, которая объединит в себе людей с хорошей репутацией. Людей, которые способны не просто говорить, а реально делать вещи, которые будут отданы стране. Я не хочу быть статистом в следующем политическом сезоне, я хочу быть активным, бороться за идеи и их внедрять", - поделился планами премьер в эфире одного из телеканалов.

Новость на фоне выборов вызвала в соцсетях шквал эмоций. Одни обвиняли премьера в том, что еще не успели огласить официальные результата выборов, а он уже сбежал с корабля. А сторонники винницкого реформатора заговорили о "будущем президентстве" Владимира Борисовича. По крайней мере так пишут в комментариях на странице партии "Винницкая европейская стратегия" (создана Гройсманом в 2010-ом).

Гройсман наблюдает

Пока Гройсман не спешит покидать премьерское кресло, считает политолог Николай Спиридонов.

"Он добровольно и быстро не уйдет, пока будет наблюдать за создавшейся ситуацией - хватит ли у новоизбранного президента ресурсов его уволить. А пост премьер-министра – это очень лакомый кусочек. Поэтому относительно отставки Владимир Борисович будет скорее всего выжидать", - говорит Спиридонов.

По его словам, именно сейчас у политсил развернется борьба за сторонников между Владимиром Гройсманом и Петром Порошенко.

"Не стоит забывать, что действующий президент набрал определенное количество голосов. И акция "Дякуємо президенту!" - это стремление Петра Алексеевича показать - он все еще имеет свою команду, силы и может быть в политике", - объясняет политолог.

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В кулуарах, добавляет он, делались ставки на премьера, что в случае поражения Порошенко, Гройсман однозначно более перспективен.

"Он менее запятнан, и на него упало негатива меньше, чем на Порошенко. И соответственно он тоже может быть частью этой команды и захочет повести ее на эти выборы. Но набрать больше, чем проходной барьер, Владимиру Борисовичу вряд ли удастся. Если подключить ресурсы, то может быть его фракция (приблизительно в составе 18-20 человек) пройдет барьер и скромно примоститься в Раде", - допускает Спиридонов.

Может пойти с НФ и УДАРом

Строить партию премьер начнет ближе к парламентским выборам. Но объединяться с Петром Порошенко не будет, считает политтехнолог Тарас Березовец.

"К моменту выборов в парламент правительство вынуждено будет уйти в отставку. Если Гройсман будет успешным, и ему удастся не лечь под нового президента, у него будут шансы выстрелить отдельно. И начать собственную политическую карьеру, на которую он нацелен. Если не готов будет к самостоятельности, тогда придется искать прибежище в других политических проектах. Например, вместе с УДАРом Виталия Кличко, который уже начал играть отдельно. Или – с Народным фронтом Арсения Яценюка, поскольку они близки идеологически. Есть еще теоретически вариант, когда в одном формате могут объединится Гройсман, часть команды НФ и УДАР", - допускает Березовец.

Приютит депутатов БПП

А вот Владимир Фесенко допускает, что к действующему главе правительства перейдут депутаты Петра Порошенко.

Читайте такжеПодарки от Путина, добрая мама Тимошенко и зависимость от Гройсмана: почему Зеленскому придется несладко"Гройсман – молодой, он принадлежит к тому же поколению, что и Зеленский. Они ровесники, как Арсений Яценюк и многие другие. Сейчас начинается эпоха людей этого возраста. У Владимира Борисовича есть стартовый рейтинг, который позволяет бороться за прохождение его партии в парламент. У него тождественный с Петром Порошенко электорат. Учитывая поражение на выборах, часть депутатов уйдет от Петра Алексеевича. И они придут к Гройсману. Часть сторонников президента, которые проголосовали, но разочаровались его поражением, тоже пойдут к Владимиру Борисовичу. Тем более, он сейчас выглядит по-боевому, перспективно, и в хорошем тонусе", - уверен Фесенко.

О перспективах на следующие президентские выборы политологи говорить не берутся.

"Кто мог пять лет назад подумать, что Зеленский может выиграть эти выборы?" - говорит Фесенко.