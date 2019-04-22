В АП собирают сторонников Порошенко для "дяки" и "остаточного прощавай"

Под офисом главы государства пройдет сбор его сторонников.
Администрация президента организовала сбор сторонников Петра Порошенко, которые имеют возможность поблагодарить его за президентские пять лет и попрощаться с ним.
Соответствующее сообщение об акции под названием "Дякую, Петре!" появилось на странице Адмнистрациии президента. Собраться людей приглашают под АП вечером, 22 апреля.
"Давайте придем и поблагодарим Петра Порошенко за все, что сделано за эти 5 лет: за Ассоциацию, безвиз, армию, децентрализацию и прочее", - призвали организаторы.
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Напомним, во втором туре президентских выборов в Украине Порошенко разгромно проиграл своему визави Владимиру Зеленскому.
Комментируя результаты экзит-полов президент заявил, что признает поражение во втором туре и пообещал поздравить Зеленского по телефону.
Позже победитель выборов рассказал, что президент действительно позвонил ему и сказал, что может рассчитывать на его помощь в любое время.
Выборы-2019: церемония инаугурации и когда президент Украины вступает в должность
В Украине 21 апреля состоялся второй тур выборов президента Украины.
Официальные результаты второго тура президентских выборов будут опубликованы Центральной избирательной комиссией до 1 мая 2019 года. Согласно закону - не позднее чем на десятый день со дня голосования.
После этого протокол ЦИК с официальными результатами волеизъявления граждан должен быть опубликован 4 мая в газетах "Голос Украины" и "Урядовий курьер".
Инаугурация главы государства должна состояться до 31 мая, а следом за этим новоизбранный президент пройдет торжественную церемонию присяги в Верховной Раде.
Согласно порядку избрания и вступления в должность, победитель выборов президента Украины должен вступить в должность не позднее, чем через 30 дней с момента официального оглашения результатов выборов.
Таким образом, президент Украины после принятия присяги в парламенте вступит в должность не позднее 3 июня.