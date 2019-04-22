В АП собирают сторонников Порошенко для "дяки" и "остаточного прощавай"

Порошенко / Reuters

Администрация президента организовала сбор сторонников Петра Порошенко, которые имеют возможность поблагодарить его за президентские пять лет и попрощаться с ним.

Соответствующее сообщение об акции под названием "Дякую, Петре!" появилось на странице Адмнистрациии президента. Собраться людей приглашают под АП вечером, 22 апреля.

"Давайте придем и поблагодарим Петра Порошенко за все, что сделано за эти 5 лет: за Ассоциацию, безвиз, армию, децентрализацию и прочее", - призвали организаторы.

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Напомним, во втором туре президентских выборов в Украине Порошенко разгромно проиграл своему визави Владимиру Зеленскому.

Комментируя результаты экзит-полов президент заявил, что признает поражение во втором туре и пообещал поздравить Зеленского по телефону.

Позже победитель выборов рассказал, что президент действительно позвонил ему и сказал, что может рассчитывать на его помощь в любое время.