Тайные встречи Зеленского в Турции: в пресс-службе рассказали, чем политик занимался на отдыхе

Ранее СМИ сообщили, что политик якобы провел тайные встречи с представителями РФ и украинскими олигархами.
Будущий президент Украины Владимир Зеленский на турецком курорте отдыхал с семьей – супругой и детьми – и никаких встреч и тайных переговоров ни с кем не проводил.
С таким заявлением официально выступила его пресс-секретарь Ирина Победоносцева.
"Информация о якобы состоявшихся встречах, распространенная рядом СМИ, является недостоверной", — цитирует пресс-секретаря российский РБК.
Ранее ряд СМИ сообщил, что Зеленский в Турции якобы провел тайные встречи с молдавским политиком и бизнесменом Владимиром Плахотнюком, а также с представителями советника президента РФ Владислава Суркова, который курирует вопросы Украины, и украинским народным депутатом Юрием Бойко. Допускались также встречи и с крупными украинскими бизнесменами.
Напомним, турки подловили Зеленского, как тот возвращается домой. Будущий президент отправился на родину регулярным рейсом.
Выборы-2019: церемония инаугурации и когда президент Украины вступает в должность
В Украине 21 апреля состоялся второй тур выборов президента Украины.
Объявление официальных результатов
Официальные результаты второго тура президентских выборов были опубликованы Центральной избирательной комиссией 23 апреля 2019 года.
После этого протокол ЦИК с официальными результатами волеизъявления граждан должен быть опубликован 4 мая в газетах "Голос Украины" и "Урядовий курьер".
Инаугурация президента Украины
Согласно порядку избрания и вступления в должность, победитель выборов президента Украины должен вступить в должность не позднее, чем через 30 дней с момента официального оглашения результатов выборов.
Инаугурация главы государства должна состояться не позднее 3 июня, а следом за этим новоизбранный президент пройдет торжественную церемонию присяги в Верховной Раде.
При этом в команде Зеленского уже назвали вероятную дату инаугурации — 28 мая.
Отметим, что решающей в этом вопросе является роль нынешнего спикера Рады Андрея Парубия: дату инаугурации нового президента определяет парламент, а если нужное количество голосов за это решение не набирается, то спикер своим решением устанавливает дату лично.