Тайные встречи Зеленского в Турции: в пресс-службе рассказали, чем политик занимался на отдыхе

Чем Зеленский занимался на отдыхе / Reuters

Будущий президент Украины Владимир Зеленский на турецком курорте отдыхал с семьей – супругой и детьми – и никаких встреч и тайных переговоров ни с кем не проводил.

С таким заявлением официально выступила его пресс-секретарь Ирина Победоносцева.

"Информация о якобы состоявшихся встречах, распространенная рядом СМИ, является недостоверной", — цитирует пресс-секретаря российский РБК.

Ранее ряд СМИ сообщил, что Зеленский в Турции якобы провел тайные встречи с молдавским политиком и бизнесменом Владимиром Плахотнюком, а также с представителями советника президента РФ Владислава Суркова, который курирует вопросы Украины, и украинским народным депутатом Юрием Бойко. Допускались также встречи и с крупными украинскими бизнесменами.

Напомним, турки подловили Зеленского, как тот возвращается домой. Будущий президент отправился на родину регулярным рейсом.