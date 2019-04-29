Турки подловили Зеленского, как тот возвращается домой

29 апреля 2019, 11:45

Будущий президент отправился на родину регулярным рейсом.

  • Зеленский в Турции Anadolu Agency
  • Зеленский в Турции Anadolu Agency
  • Зеленский в Турции Anadolu Agency

Победитель выборов 2019 Владимир Зеленский после трехдневного отдыха на турецком курорте Бодрум возвращается в Украину.

Пятизвездочную гостиницу в квартале Гюверджинлик Зеленский с семьей покинули в понедельник утром, пишет Anadolu Agency.

У VIP-терминала в аэропорту Milas-Bodrum будущего президента Украины провожали губернатор Муглы Эсенгуль Дживелек и глава исполнительной власти района Милас Эрен Араслан.

Назад в Украину Зеленский отправился регулярным рейсом авиакомпании Turkish Airlines.

Ранее Зеленский поздравил соотечественников со светлым праздником Пасхи. Он особо отметил украинских военных.

Выборы-2019: церемония инаугурации и когда президент Украины вступает в должность

В Украине 21 апреля состоялся второй тур выборов президента Украины.

Объявление официальных результатов

Официальные результаты второго тура президентских выборов были опубликованы Центральной избирательной комиссией 23 апреля 2019 года.

После этого протокол ЦИК с официальными результатами волеизъявления граждан должен быть опубликован 4 мая в газетах "Голос Украины" и "Урядовий курьер".

Инаугурация президента Украины

Согласно порядку избрания и вступления в должность, победитель выборов президента Украины должен вступить в должность не позднее, чем через 30 дней с момента официального оглашения результатов выборов. 

Инаугурация главы государства должна состояться не позднее 3 июня, а следом за этим новоизбранный президент пройдет торжественную церемонию присяги в Верховной Раде.

При этом в команде Зеленского уже назвали вероятную дату инаугурации — 28 мая.

Отметим, что решающей в этом вопросе является роль нынешнего спикера Рады Андрея Парубия: дату инаугурации нового президента определяет парламент, а если нужное количество голосов за это решение не набирается, то спикер своим решением устанавливает дату лично.

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Турция отдых Владимир Зеленский
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