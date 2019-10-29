Громкие разборки в Раде: Слуга народа и ЕС обвинили друг друга госизмене / УНИАН

29 октября фракции Слуга народа и Европейская солидарность обвинили друг друга в госизмене.

Сначала "слуга народа" Никита Потураев объявил, что ЕС реализует "план по раздувания ненависти в обществе", так как за слова своего депутата Софии Федины в адрес президента Владимира Зеленского они не извинились.

"Думаю, что мы должны определить некоторые "красные линии" сами, потому что мы еще, к сожалению, молодая демократия, потому что мы не знаем пока – это свободная мысль и свобода слова, когда публично звучат призывы к мятежу... призывы к уничтожению верховного главнокомандующего и главы государства... или, возможно, – это государственная измена", – заявил Потураев.

Читайте такжеЗеленский в Золотом: чем завершится шантаж президентаОценку таким призывам, по его словам, обязаны дать правоохранители.

В ответ депутат от Европейской солидарности Яна Зинкевич припомнила "слугам народа" недавнее выступление одного из них на российском канале.

"Наша партия выражает возмущение участием народного депутата от партии большинства в пропагандистских шоу. Евгений Шевченко показал себя предателем и коллаборационистом... Он наговорил не только на извинения. В начале эфира он заявил, что будет говорить от имени украинской власти и предложил встретиться напрямую с руководителем террористов. Это государственная измена", – утверждает Зинкевич.

Она тут же призвала взять Шевченко под стражу, предварительно лишив его депутатской неприкосновенности.

"Надеюсь, что в "Слуге народа" помнят, что они слуги народа, а не Кремля, и сами инициируют уголовное дело против коллаборанта. Вместо этого они делают нападки на нашего депутата Софию Федину. Эмоциональное выступление Софии Федины – это словесная реакция ветеранов, и она выразила то, что звучит в мыслях миллионов, и она имеет право на это мнение", – поделилась и своим мнением Зинкевич.

Читайте такжеКак Зеленскому найти общий язык с добровольцами в ЗолотомПосле чего к трибуне вышел сам Шевченко. Он заявил, что СБУ должна заниматься и давать оценку не его словам, а словам Федины.

"Политику ненависти, раздоров следует прекратить. То, что делают ваши коллеги по фракции, призывая к убийству президента, – это недопустимо, и СБУ должна дать оценку действиям именно ваших депутатов, а наша миссия – это пропаганда мира и стабильности в стране", – резюмировал он.

После чего спикер Рады Дмитрий Разумков свернул дискуссию.

Напомним, фракция Слуги народа собирают подписи в Раде за обращение к правоохранительным органам касаемо скандальных слов народного депутата от Европейской солидарности Софии Фединой о "подрыве" президента Владимира Зеленского.