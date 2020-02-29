Зеленский задумал заменить Загороднюка на скандального генерал-майора - СМИ

Андрея Загороднюка якобы могут заменить на Андрея Тарана.
Президент Владимир Зеленский якобы планирует провести кардинальные кадровые перестановки. Так, заменить могут министра обороны Андрея Загороднюка.
По данным Обозревателя, предполагаемым кандидатом на пост главы Миноброны является оскандалившийся украинский генерал-майор в отставке Андрей Таран. В 2015 году его уволили с должности Главы украинской стороны Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня на Донбассе из-за подозрений в государственной измене, но расследование так никуда и не продвинулось.
После этого Таран дослужил в качестве заместителя командующего Сухопутных Войск.
Как ранее сообщал Главред, председатель парламентской фракции Слуга народа Давид Арахамия заявил, что на внеочередном заседании Верховной Рады 4 марта будут рассмотрены кадровые изменения в Кабмине.