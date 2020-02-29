Зеленский задумал заменить Загороднюка на скандального генерал-майора - СМИ

Владимир Зеленский / УНИАН

Президент Владимир Зеленский якобы планирует провести кардинальные кадровые перестановки. Так, заменить могут министра обороны Андрея Загороднюка.

По данным Обозревателя, предполагаемым кандидатом на пост главы Миноброны является оскандалившийся украинский генерал-майор в отставке Андрей Таран. В 2015 году его уволили с должности Главы украинской стороны Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня на Донбассе из-за подозрений в государственной измене, но расследование так никуда и не продвинулось.

После этого Таран дослужил в качестве заместителя командующего Сухопутных Войск.

Как ранее сообщал Главред, председатель парламентской фракции Слуга народа Давид Арахамия заявил, что на внеочередном заседании Верховной Рады 4 марта будут рассмотрены кадровые изменения в Кабмине.