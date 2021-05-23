Арестович оценил вероятность сделки Байдена и Путина по Украине

США дали Украине четкий сигнал о поддержке Киева - Арестович / УНИАН

Вашингтон частично отказался от санкций против газопровода СП-2, и теперь американцы наверняка будут ждать что-то взамен. Этот шаг можно рассматривать в качестве уступка Штатов перед встречей президента США Джо Байдена с главой РФ Владимиром Путиным. Однако американцы по-прежнему не поддерживают достройку российского газопровода, а украинские национальные интересы вряд ли от этого пострадают. Делегация Вашингтона во время визита в Украину дала Киеву четкий сигнал поддержки. Об этом заявил спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович.

В эфире телеканала Дом он заявил, что частичное снятие санкций с СП-2 показывает намерения Штатов разрядить обстановку перед встречей Байдена и Путина. Интересы Украины после переговоров президентов США и РФ вряд ли пострадают. Подтверждением тому является поддержка Киева "республиканцами" и заявление американцев о том, что ограничения против газопровода снимаются с немецкой стороны.

" Посмотрим, о чём они договорятся. Декларированное снятие санкций за "Северный поток-2" показывает, что американцы сделали шаг для разрядки. А произошло это заявление после встречи госсекретаря США Энтони Блинкина и главы МИД РФ Сергея Лаврова. То есть никогда не бывает чистого давления, будет на что-то размен. Я не думаю, что пострадают наши национальные интересы. Доказательством этому является, что Республиканская партия в Соединённых Штатах заявила о протестах, а сенаторы хотят всё-таки прекратить деятельность "Северного потока-2". Ну и сама администрация президента США подтвердила, что санкции снимаются с персоналий и с руководства проекта "Северный поток-2" с германской стороны, но всё равно Америка против потока. То есть делаются реверансы под встречу Путин — Байден", - полагает Арестович.Читайте такжеПереговоры Байдена с Путиным: в США объяснили потерю интереса к Украине

По его словам, теперь нужно наблюдать за дальнейшим развитием ситуации. Делегация США в Киеве заверила украинские власти в защите национальных интересов Украины.

"Чем это конкретно закончится — посмотрим, но американцы, когда были в Киеве, дали нам очень чёткие сигналы в пользу защиты наших национальных интересов. Здесь мы не боимся. Те же сигналы идут от Франции и так далее. Поэтому, в принципе, у нас сдержанно оптимистичные сейчас настроения", - подчеркнул Алексей Арестович.

Встреча Байдена и Путина