Арестович оценил вероятность сделки Байдена и Путина по Украине

США по-прежнему выступают против Северного потока-2, однако идут на уступки перед встречей Байдена с Путиным, считает Алексей Арестович.
Вашингтон частично отказался от санкций против газопровода СП-2, и теперь американцы наверняка будут ждать что-то взамен. Этот шаг можно рассматривать в качестве уступка Штатов перед встречей президента США Джо Байдена с главой РФ Владимиром Путиным. Однако американцы по-прежнему не поддерживают достройку российского газопровода, а украинские национальные интересы вряд ли от этого пострадают. Делегация Вашингтона во время визита в Украину дала Киеву четкий сигнал поддержки. Об этом заявил спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович.
В эфире телеканала Дом он заявил, что частичное снятие санкций с СП-2 показывает намерения Штатов разрядить обстановку перед встречей Байдена и Путина. Интересы Украины после переговоров президентов США и РФ вряд ли пострадают. Подтверждением тому является поддержка Киева "республиканцами" и заявление американцев о том, что ограничения против газопровода снимаются с немецкой стороны.
" Посмотрим, о чём они договорятся. Декларированное снятие санкций за "Северный поток-2" показывает, что американцы сделали шаг для разрядки. А произошло это заявление после встречи госсекретаря США Энтони Блинкина и главы МИД РФ Сергея Лаврова. То есть никогда не бывает чистого давления, будет на что-то размен. Я не думаю, что пострадают наши национальные интересы. Доказательством этому является, что Республиканская партия в Соединённых Штатах заявила о протестах, а сенаторы хотят всё-таки прекратить деятельность "Северного потока-2". Ну и сама администрация президента США подтвердила, что санкции снимаются с персоналий и с руководства проекта "Северный поток-2" с германской стороны, но всё равно Америка против потока. То есть делаются реверансы под встречу Путин — Байден", - полагает Арестович.Читайте такжеПереговоры Байдена с Путиным: в США объяснили потерю интереса к Украине
По его словам, теперь нужно наблюдать за дальнейшим развитием ситуации. Делегация США в Киеве заверила украинские власти в защите национальных интересов Украины.
"Чем это конкретно закончится — посмотрим, но американцы, когда были в Киеве, дали нам очень чёткие сигналы в пользу защиты наших национальных интересов. Здесь мы не боимся. Те же сигналы идут от Франции и так далее. Поэтому, в принципе, у нас сдержанно оптимистичные сейчас настроения", - подчеркнул Алексей Арестович.
Встреча Байдена и Путина
- В ходе телефонного разговора 13 апреля президент США Джо Байден предложил хозяину Кремля Владимиру Путину провести встречу на нейтральной территории в Европе.
- Через два дня Вашингтон запустил новые санкции против Москвы, которые направлены на ограничение деятельности 6 технологических компаний, а также 32 физических и и юридических лиц. Кроме того, Штаты выслали 10 российских дипломатических сотрудника.
- Уже 16 апреля Россия ввела ответные санкции против США. Москва запретила въезд ряду американских высокопоставленных чиновников на территорию своего государства и заявила о высылке американских дипломатов.
- При этом РФ внесла США в список недружественных стран и запретила дипломатическим ведомствам Вашингтона нанимать на работу россиян.
- Отношения Москвы и Вашингтона обострились, однако стороны продолжают демонстрировать намерения провести встречу Путина и Байдена. В Кремле ранее говорили, что такие переговоры могут состояться в июне.
- Государственный секретарь США Энтони Блинкен сказал, что встреча Байдена и Путина может состояться уже в ближайшие недели. Не исключается проведение мероприятия в Исландии.