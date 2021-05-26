Эксперт высказался о войне на Донбассе и приступах "шизы" у России

Юрий Романенко высказался о конфликте на Донбассе / УНИАН

Руководитель политических программ Украинского института будущего Юрий Романенко во время чата на Главреде рассказал существует ли угроза нанесения ракетных или авиационных ударов Россией по территории Украины.

"Конечно, существует. Раз уж мы в состоянии войны с Россией, а у нее есть ракеты, то, естественно, существует угроза нанесения Россией ракетных ударов по нашей территории. Уже восьмой год идет война: что из того, что казалось невероятным, не произошло в Украине за это время?", - отметил Юрий Романенко.

Также эксперт поведал, может ли нынешняя война перейти на другой уровень.

"Все может быть, если в России будут очередные приступы "шизы".Вопрос состоит в том, стали ли мы больше готовы к такому развитию событий? Нет. Украина опять будет с голой жопой встречать атаки России" - подытожил он.