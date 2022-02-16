Европейские лидеры проведут неофициальную встречу по поводу событий в Украине: названа дата

Евросоюз на стороне Украины в войне с Россией / Reuters

Лидеры стран Евросоюза 17 февраля планируют провести неофициальную встречу по поводу ситуации вокруг Украины.

"Завтра (17 февраля – ред.) в 12:30 по местному времени (13:30 по Киеву – ред.) перед саммитом ЕС-Африка состоится часовая неформальная встреча членов Европейского совета относительно последних событий, связанных с Россией и Украиной", – написал в Twitter представитель главы Европейского совета Баренд Лейтс.

Как известно, президент Европейского Совета Шарль Мишель заявил, что ЕС мобилизовал дополнительные 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи для Украины.

Также ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен заявила о готовности Брюсселя поддерживать Украину финансово и усиливать сотрудничество в сфере энергетики.

Кроме того, Швеция, Британия, Канада, Швейцария и США запустили новый фонд для "укрепления устойчивости" Украины в юго-восточном регионе.

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А Франция предоставила Украине 1,2 млрд. евро программного финансирования.

Возможное вторжение России в Украину

12 февраля издание Spiegel сообщило со ссылкой на данные ЦРУ и американских военных, что нападение России на Украину может произойти 16 февраля.

В Кремле с иронией отнеслись к информации СМИ о возможном вторжении России в Украину в три часа ночи среды, 16 февраля. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков предложил украинцам "поставить будильники и самим убедиться".

15 февраля президент США Джо Байден выступил со срочным заявлением из-за агрессии России. По его словам, возле границ Украины находятся около 150 тыс. войск в России и Беларуси. Угроза вторжения сохраняется. При этом США готовы решительно реагировать на вторжение в Украину. Байден добавил, что если будет атака РФ, США введут немедленные санкции. Северный поток-2 не будет запущен.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен считает "вполне возможным", что Россия совершит акт агрессии в отношении Украины на этой неделе. По его словам, президент РФ Владимир Путин сделал для этого "все необходимое".

Постоянный представитель России в Европейском Союзе Владимир Чижов заявил, что Россия не планирует осуществлять вторжение в Украину ни 16 февраля, ни в любой другой день.

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