"Не оставляет места для дипломатических отношений": Грузия обиделась на действия Украины

Украина пригласила в Киев делегацию парламента Грузии, однако грузинские парламентарии отказались ехать. Встреча должна была состояться в годовщину полномасштабного вторжения РФ в Украину, но Грузия почему-то обиделась на украинскую власть. Об этом заявил член правящей партии "Грузинская мечта" Иракли Заркуа, сообщает Interpressnews.
Он цинично обвинил Украину в действиях, которые "не оставили места для дипломатических отношений". Грузия обиделась на то, что Украина называет Саакашвили политзаключенным.
"Когда высокопоставленные лица Украины призывают наше государство к открытию второго фронта, когда заключенного Саакашвили, у которого много серьезных обвинений, называют политзаключенным, я думаю, что это не оставляет места для дипломатических отношений", - сказал Заркуа.
Вместе с этим он заявил о поддержке украинского народа и сказал, что многие страны якобы "не решились сделать то, что сделала Грузия против России".
Отношения Киева и Тбилиси во время войны Украины против РФ
Ранее сообщалось, что Украина просила у Грузии поставить оружие и боеприпасы, однако там отказались оказывать военную помощь. В Грузии считают, что Киев якобы хочет, чтобы Грузия выступила в войне "в качестве стороны".
Позже стало известно, что официальный Киев после полномасштабного нападения России просил в Грузии передать зенитные ракетные комплексы Бук, которые были отданы Тбилиси в 2008 году, когда была российско-грузинская война. Также Украина просила и ПТРК Javelin. Однако Тбилиси отказался предоставлять какую-либо военную помощь украинскому государству.
Напомним, президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что будущее мирное соглашение по итогам завершения войны России против Украины должно включать прекращение оккупации Москвой грузинских территорий –- Абхазии и Южной Осетии. В ответ секретарь СНБО Алексей Данилов раскритиковал грузинские власти за нежелание работать вместе с Украиной и призвал отпустить украинского гражданина Михаила Саакашвили.
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