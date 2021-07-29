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Поддержка оборонной мощи Украины и космос: Зеленский и Байден подпишут в США три документа

29 июля 2021, 08:56
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Киев и Вашингтон согласовали ряд документов, которые должны будут подписать Зеленский и Байден.

Офис президента
Американская сторона пообещала Киеву обеспечить подписание Байденом важных документов по сотрудничеству США и Украины / УНИАН

Президент Украины Владимир Зеленский и глава Белого дома Джо Байден в ходе визита украинского гаранта в США подпишут три документа, среди которых – партнерство в оборонной сфере и сотрудничество в космической области. Американская сторона готова обеспечить окончательное урегулирование данного вопроса.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента, замглавы руководителя президентской администрации Роман Машовец обсудил с атташе по вопросам армии и обороны Бриттани Стюарт, а также другими сотрудниками посольства США в Украине, программу визита президента Владимира Зеленского в Вашингтон. Стороны обговорили завершение проработки трех двухсторонних документов, которые должны подписать лидеры двух государств.

Читайте такжеЖесткий разговор и удар от Конгресса: Арахамия назвал сценарий Зеленского на встречу с БайденомУказывается, что речь идет о документах по оборонному партнерству, проектах в сфере исследований, разработкам, испытаниям и оценке, а также сотрудничеству Вашингтона и Киева в космической отрасли.

При этом американцы готовы обеспечить подписание документации со стороны главы Белого дома.

"Американская сторона выразила готовность обеспечить подписание указанных документов в рамках визита главы украинского государства в Вашингтон", - подчеркивается в сообщении.

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Встреча Зеленского и Байдена в Вашингтоне

Белый дом 21 июля, в день сделки с Германией по Северному потоку-2, официально объявил о приглашении Владимира Зеленского в Вашингтон на встречу с Джо Байденом на 30 августа.

Бывший министр иностранных дел, украинский дипломат Константин Грищенко заявлял, что в администрации Байдена сознательно затягивали визит Зеленского в Вашингтон. Это связано с тем, что Киев требует от Белого дома четкого ответа по ПДЧ в НАТО и ситуации с СП-2. По этим вопросам Украину поддерживает Конгресс. По его мнению, задача Белого дома заключалась в том, чтобы Зеленскому в ходе своей американской поездки не удалось пообщаться с представителями парламента.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович сказал, что Киев знает о противостоянии администрации Байдена и Конгресса по Северному потоку-2. Украинская сторона не намерена вносить раздор и настроена на конструктивные переговоры. При этом встреча Зеленского с представителями парламента США все-таки может состояться.

новости США Владимир Зеленский Джо Байден новости Украины Офис президента
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