Трамп возвращается: Ермак раскрыл детали предстоящей встречи с Зеленским

Офис президента ведет подготовку к диалогу с Трампом с участием американских чиновников.

https://glavred.info/politics/tramp-vozvrashchaetsya-ermak-raskryl-detali-predstoyashchey-vstrechi-s-zelenskim-10676159.html Ссылка скопирована

Ермак сообщил, что темой переговоров станут оружие, ПВО и санкции против РФ / Колаж: Главред, фото: Офис президента Украины

Кратко:

Зеленский планирует встречу с Трампом на саммите НАТО в Гааге

Ермак подтвердил переговоры по санкциям, ПВО и оружию

Украина настаивает на усилении давления на Россию

Президент Украины Владимир Зеленский планирует встретиться с американским лидером Дональдом Трампом на полях саммита НАТО в Гааге, чтобы обсудить пути завершения войны. Об этом сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак, отвечая на вопросы журналистов.

По его словам, ключевыми темами обсуждений на саммите является сохранение поддержки Украины со стороны союзников, а также поставки оружия, систем ПВО и усиление санкционного давления на Россию.

видео дня

"Все видят, что Россия не хочет заканчивать эту войну. Поэтому, дополнительное давление, очень болезненные санкции, пока Россия не будет чувствовать большую цену за все эти преступления", - подчеркнул Ермак.

Он также подтвердил, что сейчас идет подготовка встречи между Зеленским и Трампом, а соответствующие вопросы он уже обсуждал с государственным секретарем США Марком Рубио.

"Тематика, о которой я сказал, главное для нас - это конкретные результаты, потому что война продолжается. Мы видели, что действительно мир через силу работает. Мы увидели это по отношению к Ирану. Не случайно Иран является партнером России, они абсолютно похожи. И поэтому мне кажется, что мир через силу и двусторонние отношения - это будет главная тема", - отметил Ермак.

Встреча Трампа с Зеленским - новости по теме

Как сообщал Главред, руководитель Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что продолжается подготовка возможной встречи президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом.

Кроме того, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, предположительно, встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях саммита НАТО, проходящего 24-25 июня в Гааге.

Напомним, 24 июня президент Украины Владимир Зеленский присоединится к рабочему ужину лидеров стран НАТО в Гааге, где ожидается и присутствие Дональда Трампа. Не исключено, что именно во время этого события состоится их личная встреча.

Читайте также:

Что такое саммит НАТО? Саммит НАТО - это встреча на высшем уровне, одна из платформ сотрудничества глав государств и глав правительств стран-членов Североатлантического альянса где оценивают и решают стратегическое направление деятельности Альянса, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред