'Не должен был там оказаться': Трамп сказал, о чем спросит Зеленского на встрече

Президент США Дональд Трамп планирует встретиться с Владимиром Зеленским на саммите НАТО.

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Трамп планирует встретиться с Зеленским / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, facebook.com/WhiteHouse

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Трамп планирует встретиться с Зеленским на саммите НАТО

Зеленский уже находится в Нидерландах, Трамп прибудет вечером

Трамп цинично прокомментировал ситуацию Зеленского

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, вероятно, встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях саммита НАТО, проходящего 24-25 июня в Гааге. Об этом сообщило французское издание Le Monde.

Выступая на борту президентского самолета Air Force One во время перелета в Нидерланды, Трамп сообщил журналистам, что встреча с Зеленским вполне возможна. По его словам, он планирует пообщаться с президентом Украины лично.

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"Вероятно, я встречусь с Зеленским в НАТО", - заявил Трамп.

Американский президент прибудет в Гаагу сегодня вечером, тогда как президент Зеленский уже находится в Нидерландах.

"Я ему скажу: "Как ты?". Он в трудной ситуации, он не должен был там оказаться", - цинично сказал Трамп.

Встреча Трампа с Зеленским - последние новости

Напомним, 24 июня президент Украины Владимир Зеленский присоединится к рабочему ужину лидеров стран НАТО в Гааге, где ожидается и присутствие Дональда Трампа. Не исключено, что именно во время этого события состоится их личная встреча.

Президент Владимир Зеленский заявил, что рассчитывает на личную встречу с Дональдом Трампом во время саммита НАТО. По его словам, команды сторон согласовывают время переговоров.

Как сообщал Главред, руководитель Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что идет подготовка возможной встречи президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом.

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