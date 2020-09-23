В ЕС сделали заявление о дальнейшей евроинтеграции Украины

ЕС помогает Украине стать ближе в аспектах экономики, стандартов, бизнеса и науки / ZN.UA

Посол Европейского союза в Украине Матти Маасикас заявил, что в ближайшее время со стороны Европейского союза не ожидается никаких больших политических шагов в вопросе дальнейшей европейской интеграции Украины.

Об этом он сказал в интервью РБК-Украина.

При этом, по словам Маасикаса, ЕС помогает Украине стать ближе в аспектах экономики, стандартов, бизнеса и науки.

"Какого-то большого политического шага в поле зрения нет. Это тоже реальность. Вы не можете сказать, что дальше мы сделаем вот это. Но что мы делаем, так это помогаем Украине стать ближе к ЕС", - сказал дипломат.

Также он оценил выполнение Украиной Соглашения об ассоциации.

"У меня есть чувство, как будто мы в театре. Одна из самых сложных вещей – это второй акт. Вот, у вас премьера, на энтузиазме показываете новую вещь, все настолько захватывающе... А потом второй акт часто очень сложен", - сказал Маасикас.

"Что касается Украины, то институции сейчас созданы, международные соглашения заключены, многие реформы сделаны, не только после Революции достоинства, но и в первые полгода, первые восемь месяцев президентства Зеленского, с большим энтузиазмом и результатами. А сейчас вопрос, как продвигаться дальше, как сделать шаг вперед, как подготовиться ко "второму акту". И я очень верю, что предстоящий саммит Украина-ЕС даст новый толчок, зарядит энергией", - добавил посол Евросоюза.

Соглашение об ассоциации между Украиной и Европейским союзом Соглашение об ассоциации между Украиной и Европейским союзом (Ukraine–European Union Association Agreement) — это международный договор, имеющий целью углубление интеграции между Украиной и Европейским союзом в сфере политики, торговли, культуры и укрепления безопасности, пишет Википедия. Переговоры о заключении Соглашения об ассоциации велись между Украиной и Европейским союзом с 2007 года. Текст нового документа был окончательно согласован в ноябре 2011 года, но его подписание несколько раз откладывалось. 30 марта 2012 года Соглашение было парафировано главами делегаций Украины и Евросоюза. В ноябре 2013 года, за несколько дней до Вильнюсского саммита "Восточного партнёрства", процесс подготовки к подписани Соглашения об ассоциации был по инициативе украинского правительства приостановлен. Отказ четвертого президента Украины Виктора Януковича подписать соглашение с Евросоюзом стал поводом для массовых акций протеста в Киеве, которые впоследствии получат название Революция Достоинства. После почти трёх месяцев жёстких противостояний в конце февраля 2014 года в Украине произошла смена власти. 2 марта новое правительство распорядилось возобновить процесс подготовки к подписанию соглашения. 21 марта представители ЕС и Арсений Яценюк подписали политический блок Соглашения — ту часть документа, которая касается политического взаимодействия, вопросов безопасности и борьбы с терроризмом. 27 июня 2014 года была подписана экономическая часть Соглашения. 16 сентября 2014 года Верховная рада одобрила законопроект о ратификации Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским союзом. В тот же день документ подписал президент Петр Порошенко. С 1 ноября 2014 года Украина приступила к реализации основных положений Соглашения об ассоциации, исключая создание зоны свободной торговли. С 1 января 2016 года в режиме временного применения также начали действовать положения в отношении зоны свободной торговли. Ратификация Соглашения была завершена со стороны Евросоюза 11 июля 2017 года. Соглашение об ассоциации полностью вступило в силу 1 сентября 2017 года.



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