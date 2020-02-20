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Сколько украинцев считает Майдан революцией - соцопрос

20 февраля 2020, 21:47

В день памяти Героев Небесной Сотни социологи решили выяснить отношение украинцев к событиям на Майдане.

Украина, Майдан, крах
Социологи выяснили отношение украинцев к Евромайдану

В четверг, 20 февраля, в Украине чтят память Героев Небесной Сотни. Президент Украины Владимир Зеленский вместе с супругой Еленой поставили лампадки у креста на месте гибели активистов в Киеве. Во время церемонии прозвучали поминальные колокола. В связи с этим, социологи решили выяснить, сколько украинцев считают события на Майдане в Киеве зимой 2013 года - 2014 года Революцией Достоинства.

Согласно с результатами опроса Центра Разумкова и фонда Демократические инициативы, менее половины украинцев считают события на Майдане(45,5%) Революцией Достоинства.

Согласно исследованию, 17,7% украинцев считают, что на Майдане произошла "вынужденная смена власти не вполне легитимными средствами".

Еще 23% заявили, что в 2014 году произошел "антигосударственный переворот".

Затруднились с ответом 13,7% респондентов.

Социологи проводили опрос с 13 по 18 декабря 2019 года во всех регионах Украины за исключением оккупированных территорий. было опрошено 2017 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

День Героев Небесной Сотни

Как сообщал Главред, 20 февраля 2020 Украина отмечает День Героев Небесной Сотни. В этот день в 2014 году в Киеве на улице Институтской обстреляли находившихся там активистов Майдана - тогда в столице погибло больше всего участников Революции Достоинства.

Также отметим, народный депутат от партии Европейская солидарность Владимир Вятрович заявил, что украинское общество начало забывать о подвиге героев Майдана, а пророссийские СМИ распространяют о них недостоверную информацию. Нардеп считает, что парламент должен на законодательном уровне утвердить ценности, за которые боролся Майдан.

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