Зеленский с супругой почтил память Героев Небесной Сотни - фото

Владимир Зеленский / Фото ОП

В четверг, 20 февраля, президент Украины Владимир Зеленский вместе с супругой Еленой почтил память Героев Небесной Сотни.

Глава государства и первая леди Елена Зеленская поставили лампадки у креста на месте гибели активистов в Киеве. Во время церемонии прозвучали поминальные колокола.

Как сообщал Главред, 20 февраля 2020 Украина отмечает День Героев Небесной Сотни. В этот день в 2014 году в Киеве на улице Институтской обстреляли находившихся там активистов Майдана - тогда в столице погибло больше всего участников Революции Достоинства.

Фото ОП

Фото ОП

Фото ОП

Напомним, народный депутат от партии Европейская солидарность Владимир Вятрович заявил, что украинское общество начало забывать о подвиге героев Майдана, а пророссийские СМИ распространяют о них недостоверную информацию. Нардеп считает, что парламент должен на законодательном уровне утвердить ценности, за которые боролся Майдан.