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"Усердно атакует Россия": Вятрович недоволен расследованиями по делам Майдана

19 февраля 2020, 22:31

Нардеп полагает, что пророссийские силы дискредитируют память о героях Революции достоинства.

Вятрович
Вятрович требует узаконить подвиг майдановцев / УНИАН

Народный депутат от партии Европейская солидарность Владимир Вятрович заявил, что украинское общество начало забывать о подвиге героев Майдана, а пророссийские СМИ распространяют о них недостоверную информацию.

"Именно поэтому эту память так усердно атакует Россия на протяжении этих шести лет. Но на этой неделе показательно, что к этим информационным атакам против Майдана, Революции достоинства, присоединились пророссийские медиа в Украине, которые распространяют информацию, дискредитирующую Майдан, представляя его как переворот. Которая дискредитирует героев Небесной Сотни", – отметил Вятрович во время выступления в парламенте.

По словам политика, нардепы от партии ОПЗЖ зарегистрировали проект закона по соцзащите бойцов Беркута. Если за него проголосуют, убежден Вятрович, то можно будет оправдать тех, кто убивал героев Небесной сотни. Он призвал Верховную Раду принять на этой неделе постановление с четкой оценкой Майдана как Революции Достоинства.

"Такое заявление готово. Его авторы – представители почти всех политических групп и фракций парламента, за исключением "ОПЗЖ". Это заявление прошло через комитет гуманитарной и информполитики. В связи с этим обращаюсь к руководству парламента: созвать внеочередную сессию для принятия этого заявления", – заявил Вятрович.

Нардеп заявил, что парламент должен на законодательном уровне утвердить ценности, за которые боролся Майдан.

Напомним, бывший глава Института национальной памяти и ярый сторонник декоммунизации, а ныне нардеп от Евросолидарности Владимир Вятрович выразил свое возмущение планшетами, которыми снабдили народных избранников в Раде.

Владимир Вятрович новости Украины Небесная сотня Майдан Революция достоинста
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