Вятрович взбесился из-за русских букв на клавиатуре гаджета в Раде

Вятровича не устроили гаджеты в Раде без украинской клавиатуры / УНИАН

Бывший глава Института национальной памяти и ярый сторонник декоммунизации, а ныне нардеп от Евросолидарности Владимир Вятрович выразил свое возмущение планшетами, которыми снабдили народных избранников в Раде.

Как написал Вятрович на своей странице в соцсети Facebook, на клавиатуре гаджетов есть только английские и русские буквы.

"Диджитализация? Планшеты в парламенте вместо горы бумаг - это хорошо. Но зачем на клавиатуре русские буквы?" - недоумевает в подписи под фото соратник Порошенко.

Прочитав пост нардепа в соцсети и увидев фото гаджета под ним, сразу бросается в глаза, что скорее всего речь идет о ноутбуках, а не о планшетах, как заявил Вятрович. Также можно заметить рядом с русской буквой Ы и английской S расположенную на той же кнопке украинскую I(что противоречит словам Вятровича об отсутствии на клавиатуре украинских букв).

Отметим, Вятрович и ранее удивлял своими резонансными заявлениями и возмущениями политикой нынешней власти.

Так, ранее он предложил Раде запретить включать песни шансона в маршрутках. Сам народный избранник назвал документ "законом об акустическом насилии".

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"Вместе с 15 коллегами из разных фракций зарегистрировал законопроект №3006, призванный положить конец акустическому насилию в пассажирском транспорте. Спасибо общественным организациям, которые подняли эту проблему в недавнем заявлении и коллегам-депутатам, осознающим необходимость защитить людей от навязчивого звука во время поездок. Приняв этот законопроект, парламент введет в Украине правила, которые действуют во всем цивилизованном мире. Пассажиры на всех видах транспорта смогут ехать в тишине, а не доказывать водителям свое право не слушать звуки "шансона" или какого-то сериала. Трансляция звуков музыки или фильмов во время рейсов будет разрешена исключительно через наушники", - написал Вятрович на своей странице в социальной сети Facebook.

Также Главред писал, что парламентария возмутил визит Владимира Зеленского в Израиль на Мировой форм по Холокосту, поскольку Украину не включили в перечень выступающих стран.

"Зато дадут слово Путину, главе государства-агрессора, которая убивает украинцев и оккупировала наши территории. Руководителю государства-правопреемника СССР и поклоннику Сталина, который вместе с Гитлером начал Вторую мировую войну. Президенту Украины отвели роль молчаливой массовки во время пропагандистской речи Путина, и он на эту роль согласился", - написал он в Facebook.