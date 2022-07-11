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В "Слуге народа" поведали о дальнейшей судьбе медиахолдинга Ахметова

11 июля 2022, 22:44

Государство не будет контролировать другие активы Ахметова, заверила народная избранница Евгения Кравчук.

Ринат Ахметов
Какова судьба медиахолдинга Ахметова / УНИАН

Отказ известного бизнесмена Рината Ахметова от своего медиабизнеса в пользу страны вовсе не означает создания государственного ТВ-холдинга, а речь идет лишь о передаче частот для вещания, сообщила в эфире радио НВ заместитель председателя Комитета ВР по вопросам гуманитарной и информационной политики Евгения Кравчук.

"Что такое лицензии? Это - фактически кнопка в телевизоре, это радиочастотный ресурс, который государство распределяет. То есть лицензию, очевидно, передадут в Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания, потому что это регулятор, который распределяет частоты. И все что может сделать Нацсовет это выставить (частоты - ред.) на конкурс для других вещателей", - пояснила Кравчук.

Государство не будет контролировать другие активы Ахметова, заверила народная избранница.

"Речь не идет о передаче ни какой - то техники, ни авторских прав, ни зданий - только лицензии. Что фактически означает закрытие этого медийного холдинга. И про онлайн-медиа, обратите внимание, так и написано - просто закрываются. Поскольку для онлайн-медиа никаких лицензий не нужно, и ничего сдавать", — отметила депутат.

Такой шаг Ахметова свидетельствует о том, что телевизионный бизнес является для олигархов прежде всего инструментом политического влияния, уверены в "Слуге народа".

"Даже в лучшие времена рекламный рынок Украины слишком мал, чтобы удерживать такое количество общенациональных каналов. Теоретически, в будущем, когда восстановится рекламный рынок, медиа могут стать бизнесом. Но сейчас рекламного рынка нет вообще. У Ахметова просто нет ресурсов платить за этот медийный актив, из которого нет политического влияния. Это следствие, в том числе, закона об олигархах", — подытожила нардеп.

"Это только подтверждает, когда мы принимали закон об олигархах и добавляли медийную часть в этот закон, мы были правы, что олигархи это расценивают не как бизнес, а как инструмент для политического влияния. Сейчас инструмент политического влияния в них отсутствует. Потому что сейчас военное положение, нет выборов, не на кого давить своими программами или информационными сообщениями", — подчеркнула она.

Ахметов покидает медиа-"империю"

11 июля стало известно, что украинский бизнесмен Ринат Ахметов выходит из медийного бизнеса.

"Я принял вынужденное решение о выходе моей инвестиционной компании SCM из медийного бизнеса. На этой неделе "Медиа Группа Украина" откажется в пользу государства от всех эфирных и спутниковых телевизионных лицензий наших каналов и от лицензий наших печатных медиа в Украине. Мы также прекратим деятельность онлайн-медиа МГУ", - заявил Ахметов в своем заявлении.

Он уточнил, что это связано со вступлением в силу закона об олигархах.

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Ринат Ахметов Слуга народа новости Украины Евгения Кравчук закон об олигархах
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