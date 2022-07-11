У Зеленского отреагировали на выход Ахметова из медиабизнеса

Как заявил Подоляк, главная черта зрелых государств - это обязательность исполнения законов.
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк ответил на заявление олигарха Рината Ахметова, что принял решение отказаться от своего медийного бизнеса.
Как написал Подоляк в Twitter, "решение бизнесмена Рината Ахметова вывести свою инвесткомпанию SCM из медийного бизнеса достойным примером равенства перед законом".
Он отметил, что главная черта зрелых государств - это обязательность исполнения законов.
"Закон о деолигархизации - начало новой страницы в отношениях государства и бизнеса. Отношениях, основанных на прозрачности и отказе от кулуарщины. Сегодня видим достойный пример от группы СКМ - закон один для всех", - написал Подоляк.
Ахметов покидает медиа-"империю"
11 июля стало известно, что украинский бизнесмен Ринат Ахметов выходит из медийного бизнеса.
"Я принял вынужденное решение о выходе моей инвестиционной компании SCM из медийного бизнеса. На этой неделе "Медиа Группа Украина" откажется в пользу государства от всех эфирных и спутниковых телевизионных лицензий наших каналов и от лицензий наших печатных медиа в Украине. Мы также прекратим деятельность онлайн-медиа МГУ", - заявил Ахметов в своем заявлении.
Он уточнил, что это связано со вступлением в силу закона об олигархах.
Какие каналы принадлежат Ахметову
Холдинг "Медиа Группа Украина" объединяет телеканалы:
- Play Video
- "Украина",
- "Украина 24",
- НЛО TV,
- телеканал Индиго TV,
- "Футбол 1/2/3",
- Ukraine 1/Ukraine 2,
- NLO TV 1/NLO TV 2,
- "Донбасс",
- "34 телеканал",
- "Сигма".
Кроме того, владеет оператором спутникового вещания Xtra TV, ОТТ-платформой OLL.TV, продакшн-компаниями "Теле О" и "Поможем ТВ", "Новостной Группой Украина", мультимедийной платформой СЕГОДНЯ - теленовости "Сегодня", сайт segodnya.ua. А также кроссплатформенным проектом Vogue.UA.
Закон об олигархах
Документом предусмотрено создание специального реестра, куда будут вносить олигархов. Для этого они должны соответствовать трем из четырех критериев:
- участие в политической жизни,
- значительное влияние на СМИ,
- контроль или владение монополией,
- наличие активов на сумму около 2,3 млрд гривен.
Бизнесмены, попавшие в реестр олигархов, будут обязаны подавать электронную декларацию наравне с чиновниками.
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