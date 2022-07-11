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У Зеленского отреагировали на выход Ахметова из медиабизнеса

11 июля 2022, 19:20

Как заявил Подоляк, главная черта зрелых государств - это обязательность исполнения законов.

Подоляк, Ахметов,
Подоляк и Ахметов / president.gov.ua, akhmetovfoundation org

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк ответил на заявление олигарха Рината Ахметова, что принял решение отказаться от своего медийного бизнеса.

Как написал Подоляк в Twitter, "решение бизнесмена Рината Ахметова вывести свою инвесткомпанию SCM из медийного бизнеса достойным примером равенства перед законом".

Он отметил, что главная черта зрелых государств - это обязательность исполнения законов.

"Закон о деолигархизации - начало новой страницы в отношениях государства и бизнеса. Отношениях, основанных на прозрачности и отказе от кулуарщины. Сегодня видим достойный пример от группы СКМ - закон один для всех", - написал Подоляк.

Ахметов покидает медиа-"империю"

11 июля стало известно, что украинский бизнесмен Ринат Ахметов выходит из медийного бизнеса.

"Я принял вынужденное решение о выходе моей инвестиционной компании SCM из медийного бизнеса. На этой неделе "Медиа Группа Украина" откажется в пользу государства от всех эфирных и спутниковых телевизионных лицензий наших каналов и от лицензий наших печатных медиа в Украине. Мы также прекратим деятельность онлайн-медиа МГУ", - заявил Ахметов в своем заявлении.

Он уточнил, что это связано со вступлением в силу закона об олигархах.

Какие каналы принадлежат Ахметову

Холдинг "Медиа Группа Украина" объединяет телеканалы:

  • Play Video
  • "Украина",
  • "Украина 24",
  • НЛО TV,
  • телеканал Индиго TV,
  • "Футбол 1/2/3",
  • Ukraine 1/Ukraine 2,
  • NLO TV 1/NLO TV 2,
  • "Донбасс",
  • "34 телеканал",
  • "Сигма".

Кроме того, владеет оператором спутникового вещания Xtra TV, ОТТ-платформой OLL.TV, продакшн-компаниями "Теле О" и "Поможем ТВ", "Новостной Группой Украина", мультимедийной платформой СЕГОДНЯ - теленовости "Сегодня", сайт segodnya.ua. А также кроссплатформенным проектом Vogue.UA.

Закон об олигархах

Документом предусмотрено создание специального реестра, куда будут вносить олигархов. Для этого они должны соответствовать трем из четырех критериев:

  • участие в политической жизни,
  • значительное влияние на СМИ,
  • контроль или владение монополией,
  • наличие активов на сумму около 2,3 млрд гривен.

Бизнесмены, попавшие в реестр олигархов, будут обязаны подавать электронную декларацию наравне с чиновниками.

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