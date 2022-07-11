Ахметов отказался от своих телеканалов и передал их государству

По словам Ахметова, это связано со вступлением в силу закона об олигархах.
Украинский бизнесмен Ринат Ахметов выходит из медийного бизнеса. Решение связано с законом об олигархах.
"Я принял вынужденное решение о выходе моей инвестиционной компании SCM из медийного бизнеса. На этой неделе "Медиа Группа Украина" откажется в пользу государства от всех эфирных и спутниковых телевизионных лицензий наших каналов и от лицензий наших печатных медиа в Украине. Мы также прекратим деятельность онлайн-медиа МГУ", - отметил Ахметов в своем заявлении.
Он уточнил, что это связано со вступлением в силу закона об олигархах. В то же время он посетовал на короткий шестимесячный срок и российскую агрессию, которые не позволили SCM продать медиабизнес на рыночных условиях.
Какие каналы принадлежат Ахметову
Холдинг "Медиа Группа Украина" объединяет телеканалы:
- "Украина",
- "Украина 24",
- НЛО TV,
- телеканал Индиго TV,
- "Футбол 1/2/3",
- Ukraine 1/Ukraine 2,
- NLO TV 1/NLO TV 2,
- "Донбасс",
- "34 телеканал",
- "Сигма".
Кроме того, владеет оператором спутникового вещания Xtra TV, ОТТ-платформой OLL.TV, продакшн-компаниями "Теле О" и "Поможем ТВ", "Новостной Группой Украина", мультимедийной платформой СЕГОДНЯ - теленовости "Сегодня", сайт segodnya.ua. А также кроссплатформенным проектом Vogue.UA.
Закон об олигархах: что ждет самых богатых и влиятельных людей в Украине
Документом предусмотрено создание специального реестра, куда будут вносить олигархов. Для этого они должны соответствовать трем из четырех критериев:
- участие в политической жизни,
- значительное влияние на СМИ,
- контроль или владение монополией,
- наличие активов на сумму около 2,3 млрд гривен.
Бизнесмены, попавшие в реестр олигархов, будут обязаны подавать электронную декларацию наравне с чиновниками.
Согласно закону, лицу, признанному олигархом, и включенному в Реестр, запрещается:
- финансировать партии,
- быть покупателем в процессе приватизации объектов большой приватизации;
- финансировать какую-либо политическую агитацию или проведение митингов или демонстраций с политическими требованиями.
Кроме того, олигархам и госслужащим надо будет отчитываться о контактах между собой.
5 ноября 2021 года президент Владимир Зеленский подписал закон об олигархах (проект №5599), который вступит в силу через шесть месяцев после официальной публикации.
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