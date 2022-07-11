Ахметов отказался от своих телеканалов и передал их государству

Ринат Ахметов / УНИАН

Украинский бизнесмен Ринат Ахметов выходит из медийного бизнеса. Решение связано с законом об олигархах.

"Я принял вынужденное решение о выходе моей инвестиционной компании SCM из медийного бизнеса. На этой неделе "Медиа Группа Украина" откажется в пользу государства от всех эфирных и спутниковых телевизионных лицензий наших каналов и от лицензий наших печатных медиа в Украине. Мы также прекратим деятельность онлайн-медиа МГУ", - отметил Ахметов в своем заявлении.

Он уточнил, что это связано со вступлением в силу закона об олигархах. В то же время он посетовал на короткий шестимесячный срок и российскую агрессию, которые не позволили SCM продать медиабизнес на рыночных условиях.

Какие каналы принадлежат Ахметову

Холдинг "Медиа Группа Украина" объединяет телеканалы:

"Украина",

"Украина 24",

НЛО TV,

телеканал Индиго TV,

"Футбол 1/2/3",

Ukraine 1/Ukraine 2,

NLO TV 1/NLO TV 2,

"Донбасс",

"34 телеканал",

"Сигма".

Кроме того, владеет оператором спутникового вещания Xtra TV, ОТТ-платформой OLL.TV, продакшн-компаниями "Теле О" и "Поможем ТВ", "Новостной Группой Украина", мультимедийной платформой СЕГОДНЯ - теленовости "Сегодня", сайт segodnya.ua. А также кроссплатформенным проектом Vogue.UA.

Закон об олигархах: что ждет самых богатых и влиятельных людей в Украине

Документом предусмотрено создание специального реестра, куда будут вносить олигархов. Для этого они должны соответствовать трем из четырех критериев:

участие в политической жизни,

значительное влияние на СМИ,

контроль или владение монополией,

наличие активов на сумму около 2,3 млрд гривен.

Бизнесмены, попавшие в реестр олигархов, будут обязаны подавать электронную декларацию наравне с чиновниками.

Согласно закону, лицу, признанному олигархом, и включенному в Реестр, запрещается:

финансировать партии,

быть покупателем в процессе приватизации объектов большой приватизации;

финансировать какую-либо политическую агитацию или проведение митингов или демонстраций с политическими требованиями.

Кроме того, олигархам и госслужащим надо будет отчитываться о контактах между собой.

5 ноября 2021 года президент Владимир Зеленский подписал закон об олигархах (проект №5599), который вступит в силу через шесть месяцев после официальной публикации.

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