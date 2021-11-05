УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

"Теперь они имеют два пути": Зеленский прокомментировал подписание закона об олигархах

5 ноября 2021, 18:44

Президент предупредил олигархов о последствиях.

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский уверен, что закон многое изменит в Украине / УНИАН

Президент Владимир Зеленский подписал закон об олигархах (проект №5599), который вступит в силу через шесть месяцев после официальной публикации.

Украинский лидер в своем Telegram-канале напомнил, что в 1991 году Украина восстановила свою независимость. В то же время она долгое время оставалась зависимой от интересов крупного бизнеса и большой политики. По словам президента, за это время они почти сплелись.

Зеленский подчеркнул, что уже не вспомнить, кто кого создал: "политики, которые стремились владеть большим состоянием, или владельцы большого состояния, которые стремились владеть политиками."

Читайте такжеОхота на ведьм: как будет работать закон об олигархахПрезидент отметил, что подписал закон, который коренным образом изменит это.

"Потому что сейчас строят страну, где правила равны для всех. Там политики защищают интересы более 40 миллионов граждан, а бизнес существует при содействии государства, а не на средства государства. Те, кого обычно называют олигархами, имеют теперь всего два пути. Первый – стать прозрачным, честным бизнесом и работать "в белую". Второй – пытаться играть по старым правилам, чем начать черную страницу своей истории", – подытожил Зеленский.

Реклама

Закон об олигархах: что ждет самых богатых и влиятельных людей в Украине

Документом предусмотрено создание специального реестра, куда будут вносить олигархов. Для этого они должны соответствовать трем из четырех критериев:

  • участие в политической жизни,
  • значительное влияние на СМИ,
  • контроль или владение монополией,
  • наличие активов на сумму около 2,3 млрд гривен.

Бизнесмены, попавшие в реестр олигархов, будут обязаны подавать электронную декларацию наравне с чиновниками.

Согласно закону, лицу, признанному олигархом, и включенному в Реестр, запрещается:

  • финансировать партии,
  • быть покупателем в процессе приватизации объектов большой приватизации;
  • финансировать какую-либо политическую агитацию или проведение митингов или демонстраций с политическими требованиями.

Кроме того, олигархам и госслужащим надо будет отчитываться о контактах между собой.

Читайте также:

Автор: Сергей Кущ
viber
Владимир Зеленский закон об олигархах
Сейчас вы просматриваете новость «"Теперь они имеют два пути": Зеленский прокомментировал подписание закона об олигархах». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Гороскоп на ноябрь 2021: финансовый успех, происки недругов или двойной романГороскоп на ноябрь 2021: финансовый успех, происки недругов или двойной роман Зима ударит внезапно: Украину атакуют арктические морозы – синоптикЗима ударит внезапно: Украину атакуют арктические морозы – синоптик "Коньки отбросит": астролог рассказал, когда Путину найдут замену"Коньки отбросит": астролог рассказал, когда Путину найдут замену Известную украинскую ведущую за обнаженную фотосессию выгнали с работы и оставили с "голой попой"Известную украинскую ведущую за обнаженную фотосессию выгнали с работы и оставили с "голой попой" Козырь для России: почему Ярош добавит проблем ЗеленскомуКозырь для России: почему Ярош добавит проблем Зеленскому
19:00

Доктор Комаровский. Противовирусные препараты эффективны в начале ОРВИ? Видеоблоги

18:55

Приметы на 6 ноября: что нельзя делать в Дмитриевскую родительскую субботу и как не попасть в бедуВидео

18:55

Престарелый диктатор Лукашенко превращается в "гаранта наоборот"мнение

18:52

В Днепре медики спасли мужчину, на котором заграничные врачи "поставили крест"Видео

18:44

"Теперь они имеют два пути": Зеленский прокомментировал подписание закона об олигархах

Реклама
18:39

Дистанционное обучение: психотерапевт предупредила об опасных последствиях для здоровья ребенкаВидео

17:57

Алла Пугачева и София Ротару тряхнули стариной и спели песню t.A.T.u.Видео

17:39

Врач рассказал, можно ли вакцинироваться от коронавируса онкобольнымВидео

17:28

Отказ от вакцинации: Соцстрах разъяснил, оплачиваются ли больничные отстраненным от работыВидео

17:23

Вакцинация в Украине: в Минздраве сделали важное уточнение по интервалу между прививками

17:00

Пенсия 20 тысяч гривен: кому в декабре поднимут выплаты

16:44

Светлана Лобода рассказала, почему не дает концерты в Украине: "Потому что так нечестно!"Видео

16:37

Тост на день рождения: душевные, красивые и смешные пожелания имениннику

16:33

Украину на выходных затянет туманом: в каких областях ухудшится погодаВидео

16:27

Когда Дмитриевская суббота 2021: как правильно поминать усопших

16:12

В Украине взлетели цены на крупы: что подорожало больше всегоВидео

16:05

Разумков создает новое объединение в Верховной Раде: СМИ сообщили, кто туда войдет

16:05

Юрий Романенко. Почему сертификаты переболевших ковидом будут действовать только 90 дней?Видеоблоги

15:59

Удар по магнатам: Зеленский подписал скандальный закон о деолигархизацииВидео

15:52

Спутали с дочерью: Ольга Сумская показала, как выглядела 30 лет назад

Реклама
15:31

Падает риск смерти: в Phizer утверждают, что изобрели эффективную таблетку от COVID-19

15:29

Волынь переходит в "красную" зону: в Украине расширили локдаунВидео

15:23

Названо имя Самого сексуального мужчины 2021 года

15:08

Туберкулез не причина для отказа от прививки - МинздравВидео

14:56

В Берлине нашли мертвым российского дипломата-шпиона: всплыли неожиданные детали

14:52

В общежитии киевского вуза разгорелся скандал: студент установил камеру в женском душе

14:45

Третья прививка от COVID-19: Ляшко ответил, когда в Украине введут бустерную дозу

14:40

Чайный "ерш": вице-спикер Корниенко объяснился из-за странного поведения в РадеВидео

14:31

Полнолуние и лунное затмение в ноябре 2021: какую опасность таит в себе этот день

14:25

Получить прописку в Украине теперь можно онлайн: никаких очередей и бумаг

14:04

"Нас скоро сотрут в порошок": в Николаеве главврач рассказала о том, как на больницу напали родственники больной COVID-19

14:01

В Украине зафиксировали редкое полярное сияние: фото ночного неба

13:57

103-летнего Кирка Дугласа обвинили в изнасиловании известной голливудской актрисы

13:44

50-70 гривен ежемесячно: потерявшая в ДТП с Зайцевой мужа и сестру получает мизерные компенсацииВидео

13:40

Вместо обвинений – сел в лужу: Порошенко эпично опозорился с "наездом" на "слугу народа"Видео

13:38

Черная пятница 2021: когда, как не потратить больше и обезопасить покупки

13:34

На развитие сети автомобильных дорог в 2022 году запланировано 124,1 млрд грн

13:09

"Люди боятся ложиться спать": в Харькове мужчина по приколу поджигает свою квартируВидео

12:57

ЕС исключил Украину из списка безопасных для путешествия стран: Киев ответилВидео

12:47

Мать и сестра умерли от голода: тернополянка 3 месяца жила с трупами

Реклама
12:39

"Большая стройка" за 60 дней проложила железную дорогу к ключевым украинским портам

12:35

Портрет Путина во Львове: депутат - соратник Порошенко озадачил странным поступкомВидео

12:27

В Бельгии юную студентку-певицу из Украины насмерть переехал трамвайВидео

12:26

Кличко уволил своего заместителя из-за провала строительства Подольского мостаВидео

12:07

В моде брюки неземной красоты в стиле 30-х, которые подарила миру великая ШанельФотоВидео

11:57

Счастье, любовь на всю жизнь и финансовая удача: названы знаки Зодиака, которым повезет в 2022 годуВидео

11:53

Без вакцинации украинцев не пустят на работу: кого могут отстранить уже с понедельникаВидео

11:49

Кровная месть, межклановые войны и удивительное спасение: подробности нового выпуска шоу Мир наизнанку

11:47

Глава Укроборонпрома Юрий Гусев выстроил для себя "государство в государстве" - СМИ

11:45

"93% госпитализированных - без вакцины": Ляшко озвучил главную особенность новой волны COVID-19

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять