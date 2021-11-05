"Теперь они имеют два пути": Зеленский прокомментировал подписание закона об олигархах

Владимир Зеленский уверен, что закон многое изменит в Украине / УНИАН

Президент Владимир Зеленский подписал закон об олигархах (проект №5599), который вступит в силу через шесть месяцев после официальной публикации.

Украинский лидер в своем Telegram-канале напомнил, что в 1991 году Украина восстановила свою независимость. В то же время она долгое время оставалась зависимой от интересов крупного бизнеса и большой политики. По словам президента, за это время они почти сплелись.

Зеленский подчеркнул, что уже не вспомнить, кто кого создал: "политики, которые стремились владеть большим состоянием, или владельцы большого состояния, которые стремились владеть политиками."

Читайте такжеОхота на ведьм: как будет работать закон об олигархахПрезидент отметил, что подписал закон, который коренным образом изменит это.

"Потому что сейчас строят страну, где правила равны для всех. Там политики защищают интересы более 40 миллионов граждан, а бизнес существует при содействии государства, а не на средства государства. Те, кого обычно называют олигархами, имеют теперь всего два пути. Первый – стать прозрачным, честным бизнесом и работать "в белую". Второй – пытаться играть по старым правилам, чем начать черную страницу своей истории", – подытожил Зеленский.

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Закон об олигархах: что ждет самых богатых и влиятельных людей в Украине

Документом предусмотрено создание специального реестра, куда будут вносить олигархов. Для этого они должны соответствовать трем из четырех критериев:

участие в политической жизни,

значительное влияние на СМИ,

контроль или владение монополией,

наличие активов на сумму около 2,3 млрд гривен.

Бизнесмены, попавшие в реестр олигархов, будут обязаны подавать электронную декларацию наравне с чиновниками.

Согласно закону, лицу, признанному олигархом, и включенному в Реестр, запрещается:

финансировать партии,

быть покупателем в процессе приватизации объектов большой приватизации;

финансировать какую-либо политическую агитацию или проведение митингов или демонстраций с политическими требованиями.

Кроме того, олигархам и госслужащим надо будет отчитываться о контактах между собой.

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