Удар по магнатам: Зеленский подписал скандальный закон о деолигархизации

Владимир Зеленский подписал закон о борьбе с олигархами / president.gov.ua

В пятницу, 8 ноября, президент Украины Владимир Зеленский безотлагательно подписал закон об олигархах.

Закон, получивший №1780-ІХ, направлен для официального опубликования, говорится в сообщении на официальном сайте Офиса президента.

Официально антиолигархический закон называется "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)".

"Во всех успешных странах Европы нет такой ветви власти, как олигархи. Государства там работают в интересах своих граждан, а не кучки богатейших. Именно за такие изменения для Украины проголосовали наши граждане в 2019 году", – отметил глава государства.

Как принимали закон об олигархах

Ранее председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук подписал закон об олигархах и передал его на подпись президенту Украины.

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23 сентября Верховная Рада приняла президентский закон об олигархах.

В свою очередь народные депутаты заявили, что во время принятия закона возникла коллизия.

Поправкой №398 предлагалось установить, что решение о признании лица олигархом принимается председателем Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции по обращению комиссии по вопросам противодействия чрезмерному влиянию лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни.

В то же время, поправка №398 на голосование во время принятия закона не ставилась. Депутаты голосовали за поправку №406, которая предусматривает, что решение о признании лица олигархом принимается Советом нацбезопасности и обороны на основании представления Кабинета министров, члена СНБО, Национального банка, Службы безопасности Украины или Антимонопольного комитета.

3 ноября ВР устранила "несогласованности" в законе об олигархах, уточнив полномочия СНБО.

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