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Секретарь СНБО назвал принятие закона об олигархах самым важным днем в новейшей истории Украины

23 сентября 2021, 17:03
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По его словам, сегодня Украина прошла точку выбора между будущим и прошлым.

Данилов
Данилов эмоционально отреагировал на закон об олигархах / УНИАН

Верховная Рада 23 сентября приняла так называемый "закон об олигархах". Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов назвал эту дату "самым важным днем в новейшей истории Украины".

По мнению секретаря СНБО, своим голосованием в Верховной Раде народные депутаты избрали для Украины будущее без кланово-олигархической системы. Данилов считает, что принятие закона даст возможность попытаться построить государство равных возможностей.

"За 30 лет нашу страну часто вели ложными путями, заводя в тупики или пытаясь направить нас по старому "московскому тракту", который усеян костями украинцев. Парламент голосовал за ложные законы, а експрезиденты принимали ошибочные, иногда губительны, решения. Сегодня пришло другое время. И время новой дороги ", – громко высказался Алексей Данилов в своем посте в Facebook.

Данилов поблагодарил всех народных депутатов, которые проголосовали за законопроект президента Владимира Зеленского и "дали шанс на глубинные изменения, и, самое главное, дали надежду на лучшее будущее, которое украинцы заслуживают".

За закон голосовали 229 "слуг народа"

Отметим, что парламент во втором чтении поддержал закон об олигархах, инициированный президентом Владимиром Зеленским. 229 голосов отдали "слуги народа", 18 – "За будущее", 11 – "Голос", 15 – "Доверие", 6 – внефракционные. Против, кстати, проголосовали только "Евросолидарность" и ОПЗЖ

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Решать, кто в Украине является олигархом, будет Совет национальной безопасности и обороны Украины, а также будет создан Реестр олигархов.

Закон о статусе олигархов

Олигархом будет признаваться лицо, которое имеет значительное экономическое или политическое влияние в общественной жизни. Также чтобы считаться олигархом необходимо иметь значительное влияние на средства массовой информации, быть монополистом на общегосударственном товарном рынке и владеть активами на более чем 1 миллион прожиточных минимумов (2379 грн.). Также документом предусмотрено создание "реестра олигархов".

К официально признанным олигархам будут применять ряд ограничений. В частности, будет запрещено осуществлять взносы в поддержку политических партий и участвовать в большой приватизации.

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СНБО Верховная Рада Алексей Данилов закон об олигархах
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