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"Власти олигархов в Украине не больше не будет": Зеленский резко объявил ультиматум крупному бизнесу

23 сентября 2021, 17:31

Украина построить цивилизованные правила игры в отношениях между государством и крупным бизнесом, сказал Владимир Зеленский.

Зеленский
Владимир Зеленский / УНИАН

Конституция Украины не предусматривает "олигархической ветви власти", и государству не следовало бы игнорировать формальные правила. Теперь страна получит шанс выстроить цивилизованные и прозрачные правила игры между государством и бизнесом. "Олигархической" власти в стране больше не будет, и теперь олигархи должны будут заниматься исключительно предпринимательской деятельностью без влияния на политику. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

Комментируя принятие закона об "олигархах" в своем Telegram-канале он сказал о том, что Конституция предполагает разделение властей на законодательную, исполнительную и судебную ветви. Но не предполагает "олигархическую ветвь власти". И государство, по его словам, не имело право это игнорировать.

"Конституция определяет, что государственная власть в Украине осуществляется по принципу ее разделения на законодательную, исполнительную и судебную. Но фактом жизни в нашем государстве в течение многих лет было существование также олигархической ветви власти - группы людей, которые считали, что они важнее, чем законодатели, чиновники или судьи. Каждый украинец знает, кто эти люди, которых называют олигархами. Каждый украинец знает, как олигархи покупали политическое влияние и как они использовали политиков ради своих интересов. Государство не имело права это игнорировать - никогда. Ни в 2000-х годах, ни в 2010-х годах, ни тем более сейчас", - сказал Зеленский.

Также он добавил, что на базе нового закона Украина получит шанс на построение новых цивилизованных правил взаимодействия государства и бизнеса. Теперь, по его мнению, "олигархической ветви власти" в стране не будет, а крупный бизнес лишится влияния на политические процессы.

"Да, это многим политикам не нравится. Да, они хотят жить, как раньше, работая на олигархов. Да, было очень много давления на наших депутатов, очень много интриг и даже шантажа. Но закон принят... Олигархической ветви власти в Украине больше не будет. Законодательная, исполнительная и судебная - да. А для олигархов путь один - стать чистым бизнесом", - подчеркнул Владимир Зеленский.

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Владимир Зеленский новости Украины закон об олигархах
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