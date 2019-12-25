"Поеду в Донецк" - игрок сборной Украины озвучил планы на Новый год

Иванисеня рассказал, где отпразднует Новый год / ФК Заря

Дмитрий Иванисеня сообщил, что будет отмечать Новый год с семьей своей жены в Донецке.

"Наверное, поеду в Донецк, где живет семья моей супруги. Там этот праздник и отметим", - цитирует Иванисеню UA-Футбол.

Сам футболист является уроженцем Кривого Рога и воспитанником донецкого Шахтера. С лета 2019 года выступает в составе луганской Зари, с которой занимает третью строчку в турнирной таблице УПЛ после осенней части сезона 2019/20. Сейчас в активе подопечных Виктора Скрипника 34 очка. Второе Динамо имеет на 2 пункта больше. Лидирует Шахтер с 50-ю очками.

Ранее сообщалось, что Динамо проявляет интерес к Иванисене. Сам футболист в ноябре этого года дебютировал за сборную Украины в товарищеском матче с Эстонией (1:0). В 2019 году "сине-желтые" не проиграли ни одного матча и пробились на Евро-2020, где сыграют в группе с Нидерландами, Австрией, а также Румынией или победителем пути D Лиги наций (Косово, Беларусь, Грузия, Северная Македония).