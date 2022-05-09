Шевченко расплакался в эфире итальянского ТВ, рассказывая об Украине

Андрей Шевченко / скриншот

Легендарный украинский футболист и бывший тренер сборной Украины Андрея Шевченко не смог сдержать эмоций и прослезился во время интервью итальянскому телеканалу Mediaset.

Рассказывая войне в Украине Андрей Шевченко растрогался и едва сдержал слезы.

Экс-футболист не смог говорить сквозь слезы, сделал паузу и только потом продолжил разговор.

Ранее Шевченко рассказал, что после аннексии Крыма и войны на Донбассе его общение с россиянами изменилось и практически перестал общаться с российской прессой и журналистами.

Нынешнее российское вторжение экс-футболист и наставник сборной Украины назвал геноцидом украинского народа.

"Мне тяжело найти объяснение, но сейчас у меня позиция однозначно отрицательная относительно "русского мира". Я его не воспринимаю — это война против украинского народа, которую ничто не может оправдать. Это не просто война, это геноцид украинского народа", - подчеркнул Шевченко.

Как ранее писал Главред, бывший главный тренер сборной Украины и итальянского "Дженоа" Андрей Шевченко не стал называть фамилию главаря Кремля Владимира Путина, комментируя вторжение России в нашей страну.

Легендарный футболист поддержал санкции в отношении спортсменов из РФ, многие из которых были дисквалифицированы и исключены из международных соревнований.

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