Шевченко расплакался в эфире итальянского ТВ, рассказывая об Украине

Экс-футболист не смог говорить сквозь слезы.
Легендарный украинский футболист и бывший тренер сборной Украины Андрея Шевченко не смог сдержать эмоций и прослезился во время интервью итальянскому телеканалу Mediaset.
Рассказывая войне в Украине Андрей Шевченко растрогался и едва сдержал слезы.
Экс-футболист не смог говорить сквозь слезы, сделал паузу и только потом продолжил разговор.
Ранее Шевченко рассказал, что после аннексии Крыма и войны на Донбассе его общение с россиянами изменилось и практически перестал общаться с российской прессой и журналистами.
Нынешнее российское вторжение экс-футболист и наставник сборной Украины назвал геноцидом украинского народа.
"Мне тяжело найти объяснение, но сейчас у меня позиция однозначно отрицательная относительно "русского мира". Я его не воспринимаю — это война против украинского народа, которую ничто не может оправдать. Это не просто война, это геноцид украинского народа", - подчеркнул Шевченко.
Как ранее писал Главред, бывший главный тренер сборной Украины и итальянского "Дженоа" Андрей Шевченко не стал называть фамилию главаря Кремля Владимира Путина, комментируя вторжение России в нашей страну.
Легендарный футболист поддержал санкции в отношении спортсменов из РФ, многие из которых были дисквалифицированы и исключены из международных соревнований.
Читайте также:
- В дом попал российский снаряд: в Киеве вместе с мамой погиб футболист
- Жена футболиста Зинченко публично отправила всех россиян вслед за кораблем
- Аж мурашки по коже: Тина Кароль трогательно спела гимн Украины с футболистами Динамо