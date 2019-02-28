Украинцев лишили возможности голосовать за участников Евровидения 2019 / globallookpress.com

Жители Украины на Евровидении 2019 голосовать не смогут, так как страна не представила своего участника.

Об этом заявила глава делегации Евровидения 2019 от Украины Оксана Скибинская.

"Украина не будет представлять своего участника, соответственно, голосовать она не будет. Это будет также, как в 2015 году, когда мы просто транслируем, но голосование не проводим", – пояснила она в ходе сегодняшней пресс-конференции.

Ранее генеральный директор Национальной телекомпании Украины Зураб Аласания уже пообещал, что Украина не поедет на Евровидение в следующем году, если победит Россия. Также Общественное не будет транслировать мероприятие в стране.

Напомним, Maruv победила в украинском нацотборе на Евровидение-2019. Исполнительницу критиковали из-за того, что она гастролировала в России. Позже артистка отказалась представлять Украину на Евровидении-2019.

Потом Freedom Jazz предложили представить нашу страну на конкурсе, но группа также не захотела принимать в нем участие.

Позднее Kazka отказалась ехать на Евровидение 2019. Члены коллектива отметили, что не хотят сеять раздор. А затем и занявшие четвертое место на нацотборе Brunettes Shoot Blondes отказались от участия в Евровидении 2019. Артисты решили ответить на просьбы фанатов, не дожидаясь звонка от НОТУ.

В результате НОТУ сообщило, что не будет посылать своего представителя на песенный конкурс Евровидение-2019, который пройдет в Израиле.