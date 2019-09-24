Жажда наживы: наследство Заворотнюк уже разделили

Анастасия Заворотнюк лечит рак/ Соцсети

Анастасия Заворотнюк проходит лечение в частной клинике в Москве, и ходят слухи, что она лечит онкологию последней стадии. Но, пока Анастасия Заворотнюк еще жива, российские СМИ уже поделили ее наследство.

Читайте такжеАнастасия Заворотнюк: биография, фильмография и личная жизнь

Журналисты в поиске скандала принялись исследовать доходы и имущество Анастасии Заворотнюк и при живой актрисе уже расписали все ее наследство.

Журналисты выяснили, что у Анастасии Заворотнюк есть две квартиры в элитном комплексе в Крыму.

Обе квартиры оцениваются в 230 млн рублей, а это около $3 606 400. Также у актрисы есть загородный особняк в поселке Крешино. Это трехэтажный дом в 900 кв.м. Его цену пока не назвали, но никто не сомневается в моральных ценностях российских СМИ.Читайте такжеЗнаменитый оккультист назвал шансы Заворотнюк выжить после рака

Еще недавно журналисты под больницей Заворотнюк предлагали миллион рублей за фото Анастасии Заворотнюк и 3 миллиона за интервью в студии про состояние Анастасии Заворотнюк.

Из-за того, что родственники Заворотнюк стремятся к приватности, они объявили настоящую войну СМИ. А больница усилила охрану, и не пропускает в стены заведения ни одного журналиста.

Напомним, что 13 сентября появилась информация о том, что Анастасия Заворотнюк попала в реанимацию с отеком мозга. До ночи у нее начался частичный паралич, и Заворотнюк ввели в искусственную кому.

На выходных к Анастасии Заворотнюк приехали родственники, которые проводят все время рядом. Но у Заворотнюк началась пневмония и отказ органов из-за инфекции, и ее перевели на аппарат искусственного жизнеобеспечения.

После выходных появилась информация о том, что Анастасии Заворотнюк стало лучше, и она вышла из комы. 18 сентября Заворотнюк перевели в терапевтическое отделение и сняли с аппарата жизнеобеспечения.

К вечеру пошли слухи, что Заворотнюк никогда не впадала в кому, и никогда из нее не выходила.

Однако на следующей неделе соседка Заворотнюк заявила, что врачи прекратили лечение Анастасии Заворотнюк и ждут остановки сердца. В тот же день врачи подтвердили, что опухоль Заворотнюк не операбельна.