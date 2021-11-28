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На дорогах будет опасно: синоптики предупредили о непогоде в Украине

28 ноября 2021, 12:30

В Укргидрометцентре объявили штормовое предупреждение – украинцам следует быть внимательными и осторожными

Карпаты,туман
Украину накрыл густой туман / УНИАН

Киев и большинство областей Украины, в воскресенье, 28 ноября, накрыл густой туман. Водителей на дорогах просят быть внимательными и соблюдать дистанцию.

Как сообщили в Украинском гидрометцентре, туман будет ночью и утром в северных, большинстве западных, центральных и южных областей. В этих регионах будет плохая видимость: 200 – 500 метров. Поэтому почти по всей территории страны объявили I уровень опасности – желтый.

Советы для водителей в туманную погоду

  • снизить скорость движения;
  • при наличии противотуманных фар включить их вместе с ближним светом;
  • сохранять безопасную дистанцию ​​с другими автомобилями;
  • в случае остановки включить аварийную световую сигнализацию;
  • избегать опасных маневров на дороге.

В целом погода в Украине 28 ноября будет прохладной и дождливой. В большинстве областей синоптики прогнозируют осадки, однако кое-где все же будет светить солнце. Самая высокая температура будет в Одесской, Херсонской областях и Крыму – +11...+13 градусов

Какой погоды ждать в декабре

В декабре 2021 года средняя температура в Украине составит от 4 градусов мороза до 3 градусов тепла. В Укргидрометцентре уверяют, что это близко к климатической норме.

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Также не исключено, что в течение декабря могут возникнуть метели, туманы, гололед, налипания мокрого снега, как это бывало ранее, из-за так называемых температурных качелей – теплые градусы регулярно будут сменять кратковременные морозы, особенно в северных областях Украины.

Снега на Новый год ждать бесполезно

В период новогодних праздников погода будет морозной. В то же время синоптики предупредили, что снега ожидать не стоит. В частности, потому, что "снежный покров не успеет лечь".

"Температурный режим будет очень положительным, высоким до Нового года. И все осадки, которые пройдут, будут в виде дождя и мокрого снега. И выходит, что снежный покров не успеет лечь. Но первые дни января будут с большим похолоданием", – рассказала заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова.

Какой будет зима 2021-2022? Свои прогнозы дали такие эксперты в сфере метеорологии:

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туман штормовое предупреждение Укргидрометцентр Погода в Украине
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