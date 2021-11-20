Украинцев предупредили об аномальной зиме: погода резко изменится

По предварительным оценкам ноябрь завершится резким потеплением.
Атлантический атмосферный фронт обеспечит в Украине сырую погоду с повышением температурного фона, рассказал синоптик Виталий Постригань.
В своем Facebook он прогнозирует дождливую погоду, а также усиление ветра до 15-20 м/с.
На выходных температура ночью прогнозируется в пределах 1-6 градусов тепла, днем 6-11 градусов тепла, пишет синоптик.
Вместе с тем он не исключил, что, по предварительным оценкам, ноябрь завершится аномальным теплом.
Синоптик отметил, что такой же погодой начнется и первый месяц зимы.
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"По предварительными оценками, ноябрь завершится аномальным теплом, которое подхватит начало декабря". - добавил Постригань.
Напомним, ранее сообщалось, что в Украине зима 2021-2022 годов может отличаться аномальными температурными показателями.
Прогнозируется, что снега зимой будет не очень много, температурный режим будет умеренный.
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