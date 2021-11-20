УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Синоптик

Украинцев предупредили об аномальной зиме: погода резко изменится

20 ноября 2021, 05:28
Прослушать новость
Остановить

По предварительным оценкам ноябрь завершится резким потеплением.

погода
/ pixabay

Атлантический атмосферный фронт обеспечит в Украине сырую погоду с повышением температурного фона, рассказал синоптик Виталий Постригань.

В своем Facebook он прогнозирует дождливую погоду, а также усиление ветра до 15-20 м/с.

На выходных температура ночью прогнозируется в пределах 1-6 градусов тепла, днем 6-11 градусов тепла, пишет синоптик.

Вместе с тем он не исключил, что, по предварительным оценкам, ноябрь завершится аномальным теплом.

Синоптик отметил, что такой же погодой начнется и первый месяц зимы.

Реклама

Читайте такжеУкраину накроет ледяная аномалия из Арктики: ударят морозы до -12 градусов – синоптик

"По предварительными оценками, ноябрь завершится аномальным теплом, которое подхватит начало декабря". - добавил Постригань.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине зима 2021-2022 годов может отличаться аномальными температурными показателями.

Прогнозируется, что снега зимой будет не очень много, температурный режим будет умеренный.

Читайте еще:

viber
прогноз погоды Погода в Украине Виталий Постригань
Сейчас вы просматриваете новость «Украинцев предупредили об аномальной зиме: погода резко изменится». Узнать подробный прогноз погоды можно в разделе «Синоптик». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Любовный гороскоп на неделю 22-28 ноября: Близнецам – кардинальные перемены, Рыбам – обманЛюбовный гороскоп на неделю 22-28 ноября: Близнецам – кардинальные перемены, Рыбам – обман Топ-4 знака зодиака, наделенных природным шармом: астролог назвал секрет успеха каждогоТоп-4 знака зодиака, наделенных природным шармом: астролог назвал секрет успеха каждого Украину завалит снегом и налетит морозУкраину завалит снегом и налетит мороз Названо лучшее время года для покупки квартиры: когда жилье самое дешевоеНазвано лучшее время года для покупки квартиры: когда жилье самое дешевое Виталий Портников. Меркель позвонила Лукашенко, и это большая ошибкаВиталий Портников. Меркель позвонила Лукашенко, и это большая ошибка
06:03

Удар России с Беларусью по Украине и усиление границ: эксперт оценил опасность для Киева

06:01

Самый красивый черный маникюр на Новый год 2022, который очарует всехФото

05:28

Украинцев предупредили об аномальной зиме: погода резко изменитсяВидео

05:03

Выход РФ из "Минска" и контрудар Запада: Украина заявила о тотальной лжи Москвы по Донбассу

04:55

Ученые нашли новое смертельно опасное последствие гипертонии

Реклама
04:20

Внучка Ротару показала сочную грудь в неприлично глубоком декольте

04:03

Лунный гороскоп на неделю 22-28 ноября 2021: Львам - переезд, Скорпионам - опасностьВидео

03:38

Всемирный день ребенка 20 ноября: душевные поздравления и очаровательные картинки к празднику

03:15

От орехов до сушеных водорослей: ТОП-20 здоровых перекусов для офиса

02:55

В Минздраве пояснили, нужно ли колоть прививку людям с антителами

02:41

Популярный напиток - идеальное удобрение для цветов, овощей и фруктов: как применить кофейную гущуВидео

02:15

MARUV с нашлепками на сосках приласкала себя на камеру

01:50

Куда поехать зимой, чтобы сбежать от украинских холодов: советы путешественникам

01:37

Как есть связь между диетой и воспалением в кишечнике - ответ ученых

01:16

"Опять выгреб?", "Не напрягайся, ваза треснет": Гончаренко и Лещенко пособачились в СетиВидео

00:51

Приметы на 20 ноября: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

00:19

Гороскоп на сегодня 20 ноября 2021: Овнам – потери, Стрельцам – вероятность измен, Водолеям - обманВидео

19 ноября, пятница
23:53

На Украину налетит циклон и принесет резкое ухудшение погоды

23:30

Есть ли приправы, которые могут продлить жизнь - ответ ученых

22:50

Может быть наиболее заразным среди всех: новый подтип штамма Дельта свирепствует уже в 8 областяхВидео

Реклама
22:23

Подумал, что родители спят: 14-летиний мальчик нашел мертвыми всю свою семью на ВинничинеВидео

22:23

Пассажиры высмеивают Укрзализницю: в поездах появилась новая "услуга"

22:22

США пригрозили Путину из-за маневров на границе с Украиной

22:05

Топ-3 продуктов, которые вызывают внезапную усталость

21:53

Пономарев и DZIDZIO спели дуетом и презентовали клипВидео

21:40

Илон Маск провел рабочее совещание вместе с младшим сыном: умилительные кадрыВидео

21:23

Саакашвили согласился прекратить голодовку, его везут в госпиталь

21:10

На глазах у сына: в Киеве на 9-м месяце беременности скончалась женщина

20:50

В Киеве грузовой автобус врезался в трамвай с пассажирами

20:25

"Большая стройка" Зеленского: в МИУ рассказали о планах развития инфраструктуры Днепропетровщины

20:06

Агрессия Росссии: в Минобороны указали на несколько фронтов

20:03

Магнитные бури в декабре 2021: календарь самых опасных днейВидео

19:35

Путин захотел унизить Европу, и ему это удалосьмнение

19:28

Украина закупила вакцину от несуществующей эпидемии на 30 миллионов

19:25

Станислав Садальский показал новые фото Анастасии Заворотнюк

19:14

Наблюдала, как бабушка истекала кровью: продавщица в Харькове поплатилась за свои безразличиеВидео

19:13

Лукашенко признался в том, что силовики избивали активистов

18:59

Иван Яковина. Как демократы потеряют АмерикуВидеоблоги

18:58

Риск прорыва из Беларуси: Украина усилила границу авиацией, спецтехникой и патрулямиВидео

18:45

Ушла из жизни советская актриса - звезда фильмов Гайдая и Рязанова

Реклама
18:40

В Сумской области произошел разлив нефти из-за аварии

18:38

В Киеве педагога, которая защищала от избиения мальчика с инвалидностью, уволили из школы

18:25

Славянский гороскоп на 2022 год: кому Златорогий Тур принесет невероятную удачу и счастье

18:18

В моду на зиму 2022 пришли теплые свитера несказанной красоты, в которых зима пройдет незаметноФотоВидео

18:00

Киев возвращается с дистанционки: главное условие отмены локдауна в школахВидео

17:59

ДТП в Харькове: 16-летний Николай Харьковский признал свою винуВидео

17:37

Оля Полякова рассказала, как "разорила" мужа-миллионера: "Мы только на меня тратили"

17:37

Джо Байден передает свои полномочия вице-президенту США: в Белом доме сообщили подробности

17:30

"Запустим сотни спутников": для чего Стив Возняк будет исследовать космический мусор

17:26

Гопак для Жана Беленюка и мир без соцсетей: о чем будут шутить в новом Вечернем Квартале и Женском Квартале

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять