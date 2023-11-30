Погода резко меняется: где в Украине потеплеет до +12

В Украине 1 декабря синоптики прогнозируют снег, но в большинстве областей он перейдет в дождь.

https://glavred.info/synoptic/pogoda-rezko-menyaetsya-gde-v-ukraine-potepleet-do-12-10521157.html Ссылка скопирована

Прогноз погоды в Украине на 1 декабря / фото: depositphotos.com/ua

Погода в Украине 1 декабря будет снежной и дождливой. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В Карпатах и на Закарпатье в этот день будет сильный снег и дождь, гололед и гололедица. Синоптики объявили и уровень опасности.

Синоптики предупреждают о серьезной снеголавинной опасности в Закарпатской и Ивано-Франковской областях. Объявлен 3 уровень опасности.

видео дня

Прогноз погоды в Украине на 1 декабря / фото: ventusky

Погода 1 декабря

В Украине 1 декабря будет облачно. Синоптики прогнозируют снег, но в большинстве областей он перейдет в дождь. Также ожидается гололедица. В этот день ветер будет юго-восточный с переходом на юго-западный, скорость 5-10 м/с.

"Температура ночью 0-5° мороза, на побережье морей и в Крыму 0-5° тепла; днем от 2° мороза до 3° тепла, в центральных, восточных областях и на Закарпатье 2-7° тепла, в южной части 8-13° тепла", - говорится в сообщении.

В Украине ударит +12

По данным meteoprog, 1 декабря Украину будут дожди. Самая низкая температура воздуха будет на территории Черниговской области. Там температура воздуха опустится до -5...0 градусов. Теплее всего будет в Одесской области. Там температура воздуха повысится до +3...+12 градусов.

Прогноз погоды в Украине на 1 декабря / фото: meteoprog

Погода 1 декабря в Киеве

В Киеве 1 декабря будет облачно. Синоптики в этот день прогнозируют снег, гололед и гололедицу. В этот день ветер будет юго-восточный с переходом в юго-западный, скорость 5-10 м/с.

"Температура по области ночью 0-5° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла; в Киеве ночью 1-3° мороза, днем 0-2° тепла", - сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз погоды в Украине на 1 декабря / фото: meteoprog

Какой может быть погода в Украине зимой

Метеоролог Вазира Мартазинова рассказала, какой может быть погода на Новый год 2024. Ноябрь и декабрь особо не будут отличаться от прошлогодних. По ее словам, январь 2024 года в Украине будет малоснежным, осадков практически не будет.

Синоптик Наталья Птуха также рассказала, что этой зимой будет меньше холодов и другие "сюрпризы". Температура воздуха зимой будет выше нормы. А сам период холодов будет короче.

Синоптики также дали прогноз погоды в Украине на зиму 2023-2024 и рассказали, что мороз ворвется в страну уже с 1 декабря. Синоптики прогнозируют, что эта зима будет достаточно сухой и осадков практически не ожидается.

Вас также заинтересует:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.