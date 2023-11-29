Все поплывет: синоптик рассказала, когда в Украину ворвется неожиданное потепление

Украину ждет резкое повышение температуры. Синоптики предупредили об опасности.

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Погода в Украине / pixabay

Погода в Украине к концу ноября показала характер. Мощный циклон принес сильные снегопады и снежные ловушки.

Синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха Главреду рассказала, что вскоре в Украину ворвется потепление.

"1 декабря Украина встретит с определенного повышения температуры. Особенно в Южной части будет +6 +12 градусов днем. Такие показатели, это выше климатической нормы", - сказала Наталья Птуха.

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Стоит отметить, что декабрь начинается с мокрого снега и дождя.

"1 декабря будет умеренный мокрый снег, он пройдет через всю территорию Украины, кроме Южной части. На дорогах гололедица", - отметила синоптик.

В Северных и Северо-западных областях ночью от -4 мороза до +3 тепла.

Остальная территория от 0 до +8 тепла.

Из-за значительного повышения температуры будет на дорогах слякоть.

Погода на 2 декабря

2 декабря по всей территории Украины прогнозируют осадки в виде снега и дождя, местами налипание мокрого снега, гололедица. В Закарпатье и Прикарпатье сильные осадки, в Карпатах сильный снег.

Карта погоды для Юга Украины / meteoprog.com

Какой будет погода зимой

Ранее синоптик предупредила, что зима поразит аномальными температурами. Погода в Украине зимой 2023-2024 будет аномально теплой и без значительных осадков. Ожидается, что средняя температура воздуха в зимние месяцы на 2-3 градуса будет превышать климатическую норму 1991-2020 годов, отметила синоптик Вера Балабух.

Также ранее народный синоптик Станислав Щедрин рассказал, какой будет погода на Рождество и Новый год. По его словам, погода в Украине на Рождество и Новый год будет морозной и снежной. Температура воздуха будет держаться на уровне -8...-10 градусов ночью. Днем будет теплее - +1...-3 градуса. В южных областях будет теплее.

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