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На Украину налетят метели и ударит мороз: синоптик рассказала, где будет бушевать новый циклон

Мария Тупик
28 ноября 2023, 15:25
Погода в Украине будет опасной, приближаются новые циклоны. Синоптики предупреждают об опасных метеорологических явлениях в Украине.
Погода в Украине
Погода в Украине / Главред

Погода в Украине уже наделала немалого беды. Из-за мощного циклона, который пронесся на днях погибли 10 человек, еще 23 человека пострадали.

Синоптики отмечают, что в Украину идет два новых циклона, один из них - это циклонический вихрь "OLIVER", который принесет очередную порцию непогоды.

Начальница отдела взаимодействия со СМИ Укргидрометцентра Наталья Птуха в эксклюзивном комментарии Главреду рассказала, когда ожидать нового циклона и что он нам принесет.

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"Основное, что принесут эти циклоны в Украину, сказать, что циклоны будут слишком мощные, то нет. Вот тот циклон, который был у нас с воскресенья на понедельник (с 26 на 27 ноября - ред.), то этот циклон был сверхмощный и имел второй уровень опасности. Этот циклон будет не столь мощный. Из опасных явлений: в Западных областях будет значительный снег. Метели ожидать 29 ноября", - отметила Наталья Птуха Главреду.

Погода на 19 ноября
Погода на 19 ноября / Укргидрометцентр

Кто такая Наталья Птуха

Наталья Птуха – синоптик в Украинском гидрометеорологическом центре ГСЧС Украины, заведующая сектором взаимодействия со СМИ в УкрГМЦ. Сотрудничает с украинскими телеканалами, радиостанциями и информационными источниками.

Синоптик сообщила, что в Винницкой, Черкасской, Полтавской и Харьковской областях будет снег и дождь.

"Ночью и утром могут быть значительные осадки и может наблюдаться местами налипание мокрого снега, гололед и гололедица. Следует быть внимательным пешеходам и водителям", - добавила синоптик.

Также в Украине будут порывы ветра 15-20 м/с. Объявлен І уровень опасности.

Погода в Украине до конца ноября
Погода в Украине до конца ноября / meteo.gov.ua

"Местами, для Южных областей может быть порывы ветра 25 м/с, но это в пределах первого уровня (желтого). Конечно, это опасный циклон, но по сравнению с прошлым, не такой страшный", - добавила Птуха.

30 декабря будет спокойная погода в Украине и без осадков, возможно на Закарпатье мокрый снег. Ночью температура ожидается - от 3-10 мороза, на юго-востоке 0 градусов, а днем от -3 мороза до +3. На юге Украины - +1 +6 тепла, в Крыму до +10.

Погода на 1 декабря в Украине

"1 декабря Украина встретит с определенного повышения температуры. Особенно в Южной части будет +6 +12 градусов днем. Такие показатели, это выше климатической нормы", - добавила Птуха.

"В начале декабря будет не циклон, а фронтальная система. 1 декабря будет умеренный мокрый снег, он пройдет через всю территорию Украины, кроме Южной части. На дорогах гололедица", - отметила синоптик.

В Северных и Северо-западных областях ночью от -4 мороза до +3 тепла.

Остальная территория от 0 до +8 тепла.

Погода в Украине на 1 декабря
Погода в Украине на 1 декабря / meteo.gov.ua

Какой будет погода зимой

Ранее синоптик предупредила, что зима поразит аномальными температурами. Погода в Украине зимой 2023-2024 будет аномально теплой и без значительных осадков. Ожидается, что средняя температура воздуха в зимние месяцы на 2-3 градуса будет превышать климатическую норму 1991-2020 годов, отметила синоптик Вера Балабух.

Также ранее народный синоптик Станислав Щедрин рассказал, какой будет погода на Рождество и Новый год. По его словам, погода в Украине на Рождество и Новый год будет морозной и снежной. Температура воздуха будет держаться на уровне -8...-10 градусов ночью. Днем будет теплее - +1...-3 градуса. В южных областях будет теплее.

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