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Украину накроет новый мощный циклон: где потеплеет до +19

Анна Ярославская
30 ноября 2023, 10:10
В Украину снова мчится еще один циклон с дождями, снегом, потеплением и сильным ветром.
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​В Украину идет потепление: прогноз погоды / Фото: ua.depositphotos.com

Погода в Украине снова изменится. Причина этому - новый циклон, который принесет в страну серьезное потепление. Такой прогноз погоды озвучил народный синоптик Станислав Щедрин.

"В Украину снова мчится еще один циклон с дождями, снегом и потеплением до +19", - написал он в Telegram.

Согласно прогнозу, 1-3 декабря в западных и северных областях ожидается снег и мокрый снег. В центре и на востоке страны - дожди местами с мокрым снегом.

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В южной части Украины будет преимущественно без осадков, а температура воздуха поднимется вплоть до +17…+19. При этом синоптик прогнозирует сильные порывы ветра.

В Украину идет новый циклон
В Украину идет новый циклон / Фото: t.me/Staspogoda

Как сообщал Главред, погода в Украине в декабре 2023 будет неодинаковой в разных регионах Украины. Синоптики прогнозируют температурные качели, метели и туманы. Вероятность суровых морозов до минус 20 градусов есть, но она "незначительная".

Ранее метеоролог Вазира Мартазинова рассказала, какой может быть погода на Новый год 2024. Ноябрь и декабрь особо не будут отличаться от прошлогодних. По ее словам, январь 2024 года в Украине будет малоснежным, осадков практически не будет.

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