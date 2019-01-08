Не хватает подписей архиереев: стало известно местонахождение томоса

8 января 2019, 17:29

9 января томос должны подписать архиереи Константинопольского патриархата.

В ПЦУ рассказали, где находится томос / УНИАН

Пресс-секретарь Православной церкви Украины Иван Сидор заявил о том, что томос об автокефалии увезли в Стамбул.

Как подчеркнул он в комментарии ТСН, томос 9 января должны подписать архиереи Константинопольского патриархата, после чего он вернется в Украину.

"Томос, который передали нам и который вчера был внесен в храм Святой Софии, он действителен, на нем есть подпись Вселенского патриарха Варфоломея. Но, согласно процедуре, там также должны быть подписи тех архиереев, которые принимают участие в Синоде Константинопольского патриархата", - добавил Сидор.

Напомним, профессор университета Лойола-Меримаунт в Лос-Анджелесе, глава отдела внешних церковных связей УПЦ в 2007-2009 гг. Кирилл Говорун заявил, что ПЦУ окончательно установится, лишь когда последний член Синода поставит под Томосом свою подпись.

Ранее сообщалось, что из Трапезного храма Софии Киевской забрали томос об автокефалии Православной церкви Украины.

При этом в Минкульте заявили о том, что томос об автокефалии Православной церкви Украины не будут отвозить обратно в Стамбул для подписания его членами Синода Вселенского патриархата.

Накануне руководитель департамента по делам религий и национальностей Министерства культуры Андрей Юраш заявил о том, что подписанный Вселенским патриархом Варфоломеем томос об автокефалии Православной церкви Украины на некоторое время вернут в Стамбул.

Он пояснил это тем, что томос должны подписать все члены Синода Вселенского патриархата, который намечен на ближайшие дни.

Как известно, накануне митрополит Епифаний во время рожденственской литургии ПЦУ впервые помянул главу РПЦ патриарха Кирилла.

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Вселенский Патриарх автокефалия Томос ПЦУ
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