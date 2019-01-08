Томос – недействителен: эксперт рассказал о каноничности ПЦУ

Патриарх Варфоломей вручил томос митрополиту Епифанию / УНИАН

В томосе об автокефалии Православной церкви Украины не хватает подписей члена Синода Вселенского патриархата, поэтому он пока является недействительным.

Как подчеркнул профессор университета Лойола-Меримаунт в Лос-Анджелесе, глава отдела внешних церковных связей УПЦ в 2007-2009 гг. Кирилл Говорун, ПЦУ окончательно установится, лишь когда последний член Синода поставит под Томосом свою подпись, и сделает это именно на заседании Синода.

"Томос, который подписан только Вселенским патриархом, без подписей членов Синода, недействителен. Он так и называется: Патриарший и Синодальный Томос - и поэтому должен быть обязательно скреплен также подписями членов Синода... Извините, что порчу праздник. Томос мне друг, но каноническая истина дороже", - Говорун в своем Facebook.

Ранее сообщалось, что из Трапезного храма Софии Киевской забрали томос об автокефалии Православной церкви Украины.

Напомним, в Минкульте заявили о том, что томос об автокефалии Православной церкви Украины не будут отвозить обратно в Стамбул для подписания его членами Синода Вселенского патриархата.

Накануне руководитель департамента по делам религий и национальностей Министерства культуры Андрей Юраш заявил о том, что подписанный Вселенским патриархом Варфоломеем томос об автокефалии Православной церкви Украины на некоторое время вернут в Стамбул.

Он пояснил это тем, что томос должны подписать все члены Синода Вселенского патриархата, который намечен на ближайшие дни.

Как известно, накануне митрополит Епифаний во время рожденственской литургии ПЦУ впервые помянул главу РПЦ патриарха Кирилла.