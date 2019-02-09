Украина застряла между комедией и трагедией – Forbes

Владимир Зеленский / Forbes

Никто не любит политиков. Особенно богатых. Но если он смешной и немного знаменит, а также обещает убрать истеблишмент на благо людей, то у него есть все шансы стать президентом.

В следующем месяце, 31 марта, Украина изберет нового лидера. Это может быть и Владимир Зеленский, пишет Forbes.

Среди кандидатов также действующий президент Петр Порошенко, известный как "Шоколадный король". Он богатый бизнесмен, миллиардер по украинским меркам, создавший кондитерскую империю. При Порошенко экономика восстановилась, но все еще не так сильна, как это было 12 лет назад. У Порошенко сейчас рейтинг неодобрения около 77%.

Претендентом также является Юлия Тимошенко, бывшая премьер-министр Украины с 2007 по 2010 годы. Она очень известна в Украине и возглавляет политическую партию "Батькивщина". Она похожа на украинскую Эвиту Перон. В 2011 году была осуждена на 7 лет. По данным киевской компании VoxCheck, занимающейся проверкой фактов, Тимошенко занимает первое место в "Рейтинге лжецов и манипуляторов". Из 248 проанализированных цитат Тимошенко только 31% были признаны правдивыми. Еще 33% были признаны откровенной ложью. У Тимошенко рейтинг неодобрения – 64%.

С такими кандидатами неудивительно, что украинцы склонны к протестному голосованию за комедийного актера Владимира Зеленского. Он стал популярным, сыграв главную роль в драматической комедии "Слуга народа". Шоу в украинском эфире с 2015 года. В нем Зеленский играет школьного учителя по имени Василий Петрович Голобородько. Людям настолько понравилось шоу, что вскоре его соратники зарегистрировали политическую партию "Слуга народа". Зеленский объявив о выдвижении кандидатом в президенты в канун Нового года.

"Европа и мир переживают эру популистских аутсайдеров", - говорит Ариэль Коэн, старший научный сотрудник Атлантического совета. – Посмотрите на Партию пяти звезд в Италии, организованную бывшим цирковым клоуном. Посмотрите на таких как Трамп и новый президент Бразилии Болсонаро. Я полагаю, что у Зеленского есть шанс, но у него нет административного опыта. Он никогда не был чиновником. Он никогда не командовал войсками на местах, что актуально для страны, которая вот уже почти 5 лет воюет с Россией".

По мнению Брайана Меффорда, директора фирмы по связям с правительством и стратегическим коммуникациям, ни один из главных кандидатов не вернет Украину обратно в сферу влияния России. "Ситуация изменилась с выбором европейской цивилизации Украины. Общественность требует более высоких стандартов, прозрачности и больше не хочет принимать обещания своих лидеров за чистую монету".

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин попытается вернуть Украину в сферу своего влияния во время выборов в 2019 году. Кремль будет осуществлять свою цель, манипулируя информацией и разжигая пропагандистские рассказы, сеющие раскол в украинском обществе.