Украина застряла между комедией и трагедией – Forbes

9 февраля 2019, 02:51

По мнению западных экспертов, ни один из главных кандидатов в президенты, не вернет Украину обратно в сферу влияния России.

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский / Forbes

Никто не любит политиков. Особенно богатых. Но если он смешной и немного знаменит, а также обещает убрать истеблишмент на благо людей, то у него есть все шансы стать президентом.

В следующем месяце, 31 марта, Украина изберет нового лидера. Это может быть и Владимир Зеленский, пишет Forbes.

Среди кандидатов также действующий президент Петр Порошенко, известный как "Шоколадный король". Он богатый бизнесмен, миллиардер по украинским меркам, создавший кондитерскую империю. При Порошенко экономика восстановилась, но все еще не так сильна, как это было 12 лет назад. У Порошенко сейчас рейтинг неодобрения около 77%.

Претендентом также является Юлия Тимошенко, бывшая премьер-министр Украины с 2007 по 2010 годы. Она очень известна в Украине и возглавляет политическую партию "Батькивщина". Она похожа на украинскую Эвиту Перон. В 2011 году была осуждена на 7 лет. По данным киевской компании VoxCheck, занимающейся проверкой фактов, Тимошенко занимает первое место в "Рейтинге лжецов и манипуляторов". Из 248 проанализированных цитат Тимошенко только 31% были признаны правдивыми. Еще 33% были признаны откровенной ложью. У Тимошенко рейтинг неодобрения – 64%.

С такими кандидатами неудивительно, что украинцы склонны к протестному голосованию за комедийного актера Владимира Зеленского. Он стал популярным, сыграв главную роль в драматической комедии "Слуга народа". Шоу в украинском эфире с 2015 года. В нем Зеленский играет школьного учителя по имени Василий Петрович Голобородько. Людям настолько понравилось шоу, что вскоре его соратники зарегистрировали политическую партию "Слуга народа". Зеленский объявив о выдвижении кандидатом в президенты в канун Нового года.

"Европа и мир переживают эру популистских аутсайдеров", - говорит Ариэль Коэн, старший научный сотрудник Атлантического совета. – Посмотрите на Партию пяти звезд в Италии, организованную бывшим цирковым клоуном. Посмотрите на таких как Трамп и новый президент Бразилии Болсонаро. Я полагаю, что у Зеленского есть шанс, но у него нет административного опыта. Он никогда не был чиновником. Он никогда не командовал войсками на местах, что актуально для страны, которая вот уже почти 5 лет воюет с Россией".

По мнению Брайана Меффорда, директора фирмы по связям с правительством и стратегическим коммуникациям, ни один из главных кандидатов не вернет Украину обратно в сферу влияния России. "Ситуация изменилась с выбором европейской цивилизации Украины. Общественность требует более высоких стандартов, прозрачности и больше не хочет принимать обещания своих лидеров за чистую монету".

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин попытается вернуть Украину в сферу своего влияния во время выборов в 2019 году. Кремль будет осуществлять свою цель, манипулируя информацией и разжигая пропагандистские рассказы, сеющие раскол в украинском обществе.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Юлия Тимошенко президентские выборы Зеленский дети Порошенко иносми выборы-2019
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

03:51
Украина должна стать страной иммигрантов – Neue Zürcher Zeitung
03:49
"Диалог со слушателем": Макс Барских представил новый альбом "7" Видео
03:35
Корейские ученые вычислили, сколько нужно спать, чтобы жить долго Видео
03:09
Еще одна жертва Новичка: СМИ рассказали, кого ГРУ травило до Скрипалей Видео
02:51
Украина застряла между комедией и трагедией – Forbes
02:30
Угроза девальвации: экономист рассказал, когда ждать ослабления гривны Видео
02:10
Горячо: Tayanna показала пикантные постельные фото
01:59
Отстранение Супрун и увольнение Аласании: эксперты объяснили причины
01:47
ЕС обещает защитить Украину от РФ во время выборов
01:40
"Сладкие мгновения с ребенком": экс-невеста Кличко попыталась реабилитироваться после обвинений Видео
01:24
В России КамАЗ с рабочими упал с обрыва, много жертв и пострадавших Видео
01:15
"От мороза до плюса": в Укргидрометцентре дали прогноз погоды для Киева на выходные Видео
00:52
В Симферополе намерены закрыть единственный православный храм
00:28
Епифаний высказался об участии криминального авторитета Петровского в литургиях Видео
00:03
"А потом грохнем Украину": на росТВ рассказали о мотивах Северного потока-2
08 февраля, пятница
23:41
Акцию против Зеленского во Львове организовала "Свобода" по заказу БПП – СМИ Видео
23:29
Арьев о строительстве "Стены": У нашей страны нет другого выхода
23:10
"Газпрому невыгодно": эксперт сделал прогноз по транзиту газа через Украину
22:40
В Коломые будут судить бойцов АТО, заставивших подростка на коленях петь гимн в лесу
22:26
Сказочная аномалия: в Украине внезапно расцвели подснежники, а под снегом обнаружили странные грибы Видео
21:51
Представитель ПЦУ впервые провел богослужение на Афоне Фото
21:50
В Ивано-Франковской области обстреляли радиостанцию, пострадал полицейский Видео
21:28
Курс на ЕС и НАТО: что думают украинцы Видео
21:09
Программа Порошенко оказалась написанной на пиратском ворде
20:41
В Кропивницком из медвуза отчислили 850 оплативших обучение студентов-иностранцев Видео
20:28
"Досичеславились": в Днепре на дорогу рухнула замертво целая стая птиц Фото Видео
20:04
В Харькове митингующие забросали генконсульство России яйцами и зеленкой
19:58
Главе Нафтогаза отказались поднять зарплату: за какие "гроши" предлагают работать Коболеву Видео
19:32
"Последний крупный динозавр": Шнуров посвятил стих Юрскому Видео
19:23
Епифаний внезапно обратился с просьбой к Путину и Кириллу: что известно Видео
19:01
Дочери зама главы Крыма хотят представлять Украину на Евровидении – СМИ Видео
18:50
"Опасная тенденция": эксперт оценили перспективы продажи коммунальных долгов в Украине коллекторам Видео
18:24
Насирова "освежили" водой на политическом ток-шоу Видео
18:14
"Церковь раскольников": официальный Афон отказался признавать ПЦУ Видео
17:37
В Госстате рассказали, насколько лучше украинцы стали жить Видео
17:26
Закон о переходе религиозных общин в ПЦУ обжаловали в Конституционном суде Видео
16:48
Поэт Дмитрий Павличко написал оду во славу Порошенко. Его высмеяли в сети Видео
16:41
"Исправьте немедленно": посольство возмутилось из-за статьи The Times о "гражданской войне в Украине"
16:05
"Тонны кокаина на судне": в Португалии арестованы 8 моряков-украинцев
15:58
Тарифы на воду 2019: украинцев обязали платить за дырявые трубы и "магниты" соседей Видео
15:57
Меркель объявила окончательное решение Европы по Северному потоку-2
15:49
"Бездипломная балаболка": Гриценко продолжил заочные разборки с генпрокурором Луценко Видео
15:30
Путин приказал взять Януковича под охрану Видео
15:27
ЦИК завершила регистрацию: опубликован список кандидатов в президенты Видео
15:12
"Киев вытер ноги о свои обязательства": Москва испугалась направлять наблюдателей в Украину Видео
15:02
Названа дата прощания с Сергеем Юрским Видео
14:54
"Готов доказать под присягой": Садовой обвинил Порошенко в шантаже ради снятия мусорной блокады. Документ Видео
14:39
Шахтер усилился полузащитником юношеской сборной Бразилии
14:16
В центре Киеве парня привязали к столбу и обвинили в наркоторговле Видео
14:10
Благотворительный фонд Новинского направил в 2018 году на благотворительные проекты 195,5 млн гривен актуально
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять
Подписывайтесь на наш
канал в Telegram
Узнавайте первыми все
самое важное и интересное
Подписаться