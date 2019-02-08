Путин попытается вернуть Украину в сферу своего влияния - Foreign Affairs

Владимир Путин / 24 Канал

В конце 2013 года президент Украины Виктор Янукович отложил подписание соглашения об ассоциации с Европейским союзом, вместо этого выбрав более тесные связи с Россией. Протестующие начали собираться на центральной площади Киева, известной как Майдан. Недели напряженности, переросшие в насилие, завершились свержением Януковича 22 февраля 2014 года.

Президент РФ Владимир Путин называл новое украинское правительство "хунтой", а российские СМИ занялись пропагандистским повествованием, в котором новые украинские власти обвинялись в нелегитимности, пишет Foreign Affairs.

Действия России, предпринятые после свержения Януковича - аннексия Крыма и военная поддержка пророссийских сепаратистов на востоке Украины - хорошо известны. Для Путина такие шаги сигнализировали о возрождении России как великой державы, готовой игнорировать мировое мнение в преследовании своих национальных интересов. И политика Путина в отношении Украины вначале была чрезвычайно хорошо воспринята внутри страны, благодаря изощренной телевизионной пропагандистской кампании, а также росту реваншистских настроений в обществе.

Путин достиг почти рекордного рейтинга в 86% за несколько месяцев после аннексии Крыма. В результате он считает любую уступку по Крыму красной чертой, которую он не может пересечь, не ставя под угрозу его власть. Эта позиция исключает возможность примирения с Киевом в обозримом будущем, так как большинство украинцев не смирится с потерей полуострова. Более того, в связи с быстрым приближением президентских и парламентских выборов в Украине Россия видит шанс вернуть страну в сферу своего влияния. Кремль хочет воспользоваться резким политическим расколом в Украине и, в случае возможной смены власти, заставить Киев пойти на уступки. Донбасс, сепаратистский регион на востоке Украины, полностью контролируемый Москвой, останется главным козырем России в этой игре.

Москва рассматривает предстоящие в конце марта президентские выборы в Украине как возможность изменить политический курс в Киеве. Русский оптимизм восходит к 2004 году, когда украинцы вытеснили другое дружественное Москве правительство в результате уличных акций протеста, известных как Оранжевая революция.

Ситуация сегодня удивительно похожа. Нынешний президент Украины Петр Порошенко не смог оправдать надежд избирателей. Многие украинцы считают, что он мало сделал для борьбы с коррупцией или повышения уровня жизни. Порошенко отчаянно пытался восстановить утраченные позиции, но его популярность остается низкой.

В настоящее время одним из лидеров в предвыборной гонке является Юлия Тимошенко, опытный и харизматичный ветеран украинской политической сцены, который в настоящее время демонстрирует как популистские, так и проевропейские тенденции и очень критично относится к Порошенко. Кремль относится к ней более благосклонно, чем к действующему президенту, несмотря на то, что она публично критикует политику Порошенко в отношении России как недостаточно строгую. В глазах Путина цинизм и готовность Тимошенко вести закулисные переговоры делают ее хорошим потенциальным партнером, несмотря на ее антироссийскую риторику. Действительно, она выразила готовность вести переговоры с Россией при посредничестве США и Великобритании.

Но Тимошенко не единственный серьезный соперник. Владимир Зеленский, комический актер объявил в прошлом месяце, что он также будет добиваться высшего постав в стране, придавая определенную степень непредсказуемости на выборах. Зеленский лидировал в январских опросах и вполне может оказаться во втором туре с Тимошенко. Он заявил, что готов начать прямые переговоры с Россией, чтобы положить конец конфликту, и личная и деловая репутация делают его вероятным фаворитом среди русскоязычных на юго-востоке страны.

Важно отметить, что впервые в истории независимой Украины на выборах не будет сильной пророссийской силы, способной победить. Учитывая сильные антироссийские настроения в Украине, открытая поддержка со стороны Москвы приносит кандидатам больше вреда, чем пользы. И поэтому Кремль, вероятно, попытается осуществить свою цель, манипулируя информацией и разжигая пропагандистские рассказы, которые сеют раскол в украинском обществе.

Ранее сообщалось, что предвыборный плакат Блока Петра Порошенко "Солидарность" "Реальні справи, а не брехливі обіцянки" оказался "копипастом" другого предвыборного плаката - он повторяет рекламу российской партии "Единая Россия" и президента Российской Федерации Владимира Путина.