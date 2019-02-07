Волкер изменил позицию по наблюдателям РФ на украинских выборах

Волкер переосмыслил ситуацию с россиянами на украинских выборах / Фото: Reuters

Спецпредставитель США в Украине Курт Волкер, который ранее считал допуск наблюдателей из России на выборы президента Украины необходимым, изменил свою позицию и отметил справедливость обеспокоенности Киева.

В Twitter он отметил, что безопасность действительно может оказаться под угрозой, поскольку очевидна агрессия России в отношении Украины.

"Мы приветствуем готовность Украины содействовать деятельности миссии БДИПЧ ОБСЕ Мы убеждены в преданности Украины прозрачности и проведению свободных и честных выборов. Следует помнить, что Россия является агрессором в Украине, а значит замечания Украины относительно безопасности очень реальные", - написал дипломат.

Как известно, ранее Волкер придерживался мнения, что работа российских наблюдателей на выборах отвечает интересам Украины, поскольку страна должна доверять своим демократическим институтам.

Напомним, Верховная Рада приняла решение о запрете гражданам Российской Федерации быть официальными наблюдателями на выборах президента Украины, народных депутатов Украины и местных выборах.

Также в МИД Украины прокомментировали предложение Волкера по российским наблюдателям на выборах.