Шутки в сторону: Зеленский как никогда близок к президентскому креслу - The Guardian

Владимир Зеленский / Facebook.com

Комик Владимир Зеленский, сыгравший роль учителя, который неожиданно становится президентом, сейчас всерьез претендует на пост главы государства, и согласно с соцопросами, имеет хорошие шансы. Это самая необычная президентская кампания в истории Украины, идет речь в материале The Guardian, перевод которого публикует Главред.

Объявив о своем выдвижении в канун Нового года, Зеленский вышел на первое место, противопоставив себя правящему политическому классу, которым очень недовольно общество. Его политическая партия и телешоу называются "Слуга народа".

На сцене в Белой Церкви он собрал толпу поклонников. "Почему Порошенко хочет второй срок?", - шутит Зеленский о человеке, которого хочет заменить. "Таким образом, он не получит [тюремный] срок".

Между импровизированными зарисовками, составляющие большую часть вечернего шоу его комедийной труппы, он и его коллеги с юмором критикуют украинские власти.

Читайте такжеЗеленский озвучил свое ключевое отличие от других кандидатовВ Украине, где только одному президенту удалось переизбраться на второй срок, одним из величайших достоинств Зеленского может быть то, что он далек от реальной политики, которая уже вызывает гнев у избирателей.

Несмотря на то, что экономика стабилизировалась, социальное неравенство и коррупция по-прежнему широко распространены, счета за коммунальные услуги возросли и лишь несколько видных коррумпированных чиновников оказались в тюрьме.

Как сказала одна из советниц Юлии Тимошенко: "Если вы покидаете Киев и начинаете говорить о реальной заработной плате и условиях жизни, это не делает вас популистом, а делает вас реалистом".

Зеленский стремится представить себя как новое лицо в украинской политике. В своей программе он обещает работать президентом только один срок, проводить национальные референдумы по ключевым вопросам, а также снять неприкосновенность с президента и депутатов. Используя синоним для ареста, один из его лозунгов кампании гласит: "Когда придет весна, мы начнем сажать".

"Очень хочется, чтобы высокопоставленные чиновники, представители правящего класса были арестованы", - говорит политолог Владимир Фесенко. – "Он не единственный, кто обещает это, но с его стороны это звучит более естественно".

Дмитрий Разумков, политический советник Зеленского, отрицает, что его кандидат является популистом.

"Все устали от системы и протестуют против нее. Зеленский - объединяющая фигура, которая может сломать старую систему", - отметил он.

Читайте такжеЗеленскому предсказали победу над любым соперником во втором туре выборовНо отсутствие политического опыта у Зеленского часто вызывает критику у его оппонентов.

Айварас Абромавичюс, бывший министр экономики и один из нескольких видных реформаторов, встретившихся с Зеленским, назвал его "хорошим слушателем" и "амбициозным", но сказал, что он был расплывчат, объясняя свои связи с Игорем Коломойским и точные политические планы.

"У него, похоже, нет уверенного взгляда на большинство вещей", - сказал Абромавичюс. – "Я вижу в этом преимущество. Эти взгляды будут сформированы, если он станет президентом. Ключевой вопрос состоит в том, кто окружает Зеленского".

Зеленский родился в Кривом Роге – русскоязычном промышленном городе в Днепропетровской области. Он смог превратить комедийную труппу из детских и университетских друзей в многомиллионный бизнес. Некоторые остаются его ближайшими доверенными лицами, работая актерами и сценаристами и занимая ключевые посты в избирательном штабе.

"Он всегда был двигателем нашего успеха, - сказал Вадим Переверзев, друг детства и автор сценария в студии "Квартал 95". – Он единственный из нас, кого нельзя заменить".

Его не всегда тянуло к политике. Алексей Бланар, бывший коллега, который сейчас работает в конкурирующей комедийной студии, сказал, что Зеленский отклонил предложения баллотироваться на политические должности в середине 2000-х годов, когда они работали вместе. Бланар, который высказался в поддержку переизбрания Порошенко, скептически относится к решению Зеленского.

"Тогда его регулярно звали в политику. Он всегда говорил "нет", я не хочу быть политиком ", - сказал Бланар во время интервью в киевском кафе. – "Я считаю, что его мнение изменили новые друзья и окружающие люди", добавив, что он имеет в виду Коломойского".

Комманда Зеленского отрицает, что Коломойский имел какое-либо влияние на его решение баллотироваться. Никто из его коллег, включая сотрудников избирательной кампании, не сказал точно, когда Зеленский начал рассматривать себя в качестве кандидата на пост президента. Некоторые, в том числе Коломойский в недавнем телевизионном интервью, предположили, что эта идея датируется дебютом Слуги народа в 2015 году.

Читайте такжеНа Западе Зеленского стали воспринимать всерьез – политологЗеленский отвечая на критику своих связей с Коломойским, заявил, что все телевизионные каналы в Украине контролируются олигархами, поэтому его отношения с олигархом просто необходимы для ведения бизнеса.

Зеленского также критиковали, что он продолжал зарабатывать деньги в России после аннексии Крыма в 2014 году. Вскоре он обвинения опроверг, заявив, что уже не связан с этим бизнесом.

Аналитики предупреждают, что слабая партийная структура и молодая база поддержки у Зеленского могут сделать его уязвимым по сравнению с более опытными кандидатами по мере приближения дня выборов, но пока он очень уверенно набирает все новые проценты поддержки.

"Я думаю, что главная идея состояла в том, чтобы создать великолепное шоу, можно сказать реалити-шоу, вызвать ажиотаж", - сказал Фесенко. – "Но сейчас он фаворит, и все его обсуждают. Многое может произойти до выборов, но пока он набирает обороты, наблюдается цепная реакция поддержки Зеленского".