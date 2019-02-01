Лондонский суд вытащил из кармана "Нафтогаза" 100 миллионов в пользу Коломойского

1 февраля 2019, 18:45

Также НАК обязан оплатить арбитражные затраты в размере 350 тыс. фунтов.

Укрнафта
Нафтогаз обязан выплатить кипрским акционерам Укрнафты 97 млн грн / Украинская правда

Лондонский международный арбитражный суд своим так называемым "вторым промежуточным решением" обязал "Нафтогаз" выплатить кипрским акционерам ПАО "Укрнафта" Игоря Коломойского 2,712 млн фунтов стерлингов (97 млн грн по нынешнему курсу) "в качестве компенсации".

Также НАК обязан оплатить арбитражные затраты в размере 350 тыс. фунтов (или 12 млн грн), пишет Экономическая правда.

По данным издания, "Нафтогаз" хотел обжаловать данное решение, но не нашел для этого юридических оснований.

Напомним, в "Нафтогазе" выступили против проверок в "Укрнафте". В НАК считают, что аудиторы не имеют для этого соответствующих полномочий.

Как сообщалось, Высокий суд Лондона решил, что ему не подсудно дело по иску ПриватБанка к его экс-владельцев Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова

В свою очередь адвокаты Коломойского удовлетворены решением Высокого суда Лондона по ПриватБанку. "Суд установил, что ВАА никогда не должен был быть предоставленным, и что истец искусственно построил это дело таким образом, чтобы неправомерно попытаться вовлечь в производство г-на Коломойского и г-на Боголюбова", - заявил один из адвокатов.

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Нафтогаз Укрнафта Игорь Коломойский Коммерческий суд Лондона
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