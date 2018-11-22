СМИ: Суд Лондона принял решение по делу ПриватБанка

Суд Лондона отказался от иска ПриватБанка – СМИ / УНИАН

Высокий суд Лондона отказался от дела по иску национализированного ПриватБанка против его экс-собственников Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова.

В Лондоне решили, что данное дело "не подсудно" их суду, пишет Украинская правда со ссылкой на свои источники.

Это означает, что дело после такого решения, скорее всего, закроют. А аресты с активов Коломойского и Боголюбова, скорее всего, снимут.

Читайте такжеКоломойский оценил шансы Порошенко победить на выборах в 2019-мБлизкий к судебному процессу источник издания данную информацию не подтвердил, но и не опроверг. По его словам, "эта информация закрыта судом и только наши английские адвокаты имеют к ней доступ".

Напомним, в декабре 2017 года сообщалось, что Высокий суд Лондона заморозил активы Коломойского и Боголюбова. Суд издал приказ об аресте активов бизнесмена и его компаньона на сумму более 2,5 млрд долларов.

В то же время сам Коломойский в апреле 2018 года заявлял, что активы экс-собственников ПриватБанка не арестованы, а заморожены. При этом сам он не реализует лимит на личные расходы в сумме около 20 тыс. фунтов ($27 тыс.) в неделю.