Коломойский спрогнозировал, когда решится судьба ПриватБанка

Украинский бизнесмен и бывший собственник ПриватБанка Игорь Коломойский спрогнозировал сроки рассмотрения дела по этому финучреждению.

По его мнению, Высокий суд Лондона может по сути рассмотреть дело по иску ПриватБанка не ранее 2020 года.

"В этом суде, я думаю, мы дойдем до этого разбирательства. Правда, оно будет не скоро и, скорее всего, уже при другой власти в Украине: как прогнозируют мне мои адвокаты, это будет не ранее 2020 года", – рассказал Коломойский в интервью прогремме "Схемы".

При этом он "очень оптимистично настроен" относительно итогов дела, хотя стороны и "не могут заранее знать, как оно закончится". "Сторонам придется все открыто показывать, рассказывать, как было и чего не было", – добавил олигарх.

Коломойский уточнил, что активы экс-собственников ПриватБанка не арестованы, а заморожены. При этом сам он не реализует лимит на личные расходы в сумме около 20 тыс. фунтов ($27 тыс.) в неделю.

"На сегодня можно констатировать, что активы не арестованы, а заморожены. Ну, заморожены и заморожены – есть определенный судебный приказ, который мы стараемся выполнять. Более того, мы сделали все, что нужно, в том числе раскрыли свои активы", – пояснил Коломойский.