Ветеран АТО предложил Украине продать Крым США

Крым / Reuters

Украина может вернуть аннексированный Крым в случае, если украинские власти раздадут земельные участки на полуострове ветеранам АТО, а те, в свою очередь, продадут их США.

Такое мнение высказал ветеран АТО Евгений Яранцев в эфире ObozTV.

Он напомнил, что напомнил, что Крым является украинской территорией.

"Значит, я имею право получить там свои два гектара земли. Дайте мне их. Они могут быть объектом купли-продажи, особенно, если эти гектары находятся под Крымским мостом, именно у выхода на полуостров", - сказал Яранцев, отметив, что сто ветеранов могли бы взять по два гектара в том месте, где Крымский мост входит в Крым.

"Эти двести гектаров с точки зрения международных законов являются собственностью этих ветеранов, а значит объектом купли-продажи. Давайте продадим их США", - предложил он.

По его мнению, такое решение будет эффективнее разнообразных санкций.

Накануне Комитет по иностранным делам палаты представителей конгресса США единогласно одобрил законопроект "О непризнании аннексии Крыма" (​H.R. 596), запрещающий Белому дому признавать "присоединение" Крыма к России.

Вашингтон не признает как де-юре, так и де-факто принадлежность полуострова, а также его воздушное пространство или территориальные воды к РФ.

Однако в законопроекте уточняется, что президент США может отказаться от этого запрета, если такое решение будет соответствовать "жизненным интересам национальной безопасности".