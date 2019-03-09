Ветеран АТО предложил Украине продать Крым США

По его мнению, такое решение будет эффективнее разнообразных санкций.
Украина может вернуть аннексированный Крым в случае, если украинские власти раздадут земельные участки на полуострове ветеранам АТО, а те, в свою очередь, продадут их США.
Такое мнение высказал ветеран АТО Евгений Яранцев в эфире ObozTV.
Он напомнил, что напомнил, что Крым является украинской территорией.
"Значит, я имею право получить там свои два гектара земли. Дайте мне их. Они могут быть объектом купли-продажи, особенно, если эти гектары находятся под Крымским мостом, именно у выхода на полуостров", - сказал Яранцев, отметив, что сто ветеранов могли бы взять по два гектара в том месте, где Крымский мост входит в Крым.
"Эти двести гектаров с точки зрения международных законов являются собственностью этих ветеранов, а значит объектом купли-продажи. Давайте продадим их США", - предложил он.
По его мнению, такое решение будет эффективнее разнообразных санкций.
Накануне Комитет по иностранным делам палаты представителей конгресса США единогласно одобрил законопроект "О непризнании аннексии Крыма" (H.R. 596), запрещающий Белому дому признавать "присоединение" Крыма к России.
Вашингтон не признает как де-юре, так и де-факто принадлежность полуострова, а также его воздушное пространство или территориальные воды к РФ.
Однако в законопроекте уточняется, что президент США может отказаться от этого запрета, если такое решение будет соответствовать "жизненным интересам национальной безопасности".