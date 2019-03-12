Новые подробности скандала в оборонке: в ГПУ прокомментировали обвинения

Скандал в оборонке: в ГПУ прокомментировали обвинения / 112.ua

Появилась первая реакция новых фигурантов журналистского расследования о коррупции в сфере обороны с доказательствами причастности к преступным схемам сотрудников правоохранительных органов.

После того, как журналисты опубликовали доказательства, к хищениям в оборонке имеют непосредственное отношение СБУ, ГПУ и НАБУ – обвинения прокомментировали в Генпрокуратуре. Комментариев других ведомств пока нет.

В ГПУ пояснили, что связанные с коррупцией дела не расследуют. По их словам, этим занимается НАБУ. В связи с этим в Генеральной прокуратуре отвергают все обвинения в затягивании дел или взяточничестве.

Читайте такжеСкандал в оборонке: Нацкорпус пришел под АП и атаковал полициюПресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган заявила ТСН, что сейчас происходит служебная проверка относительно обстоятельств возможного "слива" материалов производства. При этом в ходе проверки используется детектор лжи.

"В ГПУ расследуется только одно производство. В его рамках закон дает возможность прокуратуре расследовать некоррупционные преступления. Соответственно, было два направления расследования. Первое – мошенничество. Этот эпизод в суде из прошлого, 2018 года. На скамье подсудимых находится, в частности, и сотрудник СБУ, который упоминается в разговорах с фигурантом расследования – Рогозой. Второе – по неуплате налогов. Объявлено подозрение, там немалая сумма недоимки в госбюджет", – пояснила у себя в Facebook пресс-секретарь генпрокурора.

Напомним, ранее журналисты Наших грошей опубликовали расследование о хищениях в украинской оборонной сфере на сумму более 250 млн гривен, в котором якобы замешано окружение президента Петра Порошенко – близкие друзья и бизнес-партнеры, в том числе Олег Гладковский с сыном Игорем.

Из-за вспыхнувшего скандала глава государства 4 марта уволил Гладковского-старшего с должности первого замсекретаря СНБО. Далее Гладковский-младший записал видеоответ журналистам, в котором пообещал раскрыть источники "слива" их расследования.

Позднее в Укроборонпроме категорически опровергли информацию о махинациях с приборами для самолетов.

Затем Игорь Гладковский пожаловался на негативные перемены в жизни из-за коррупционного скандала. Сын бывшего первого замсекретаря СНБО утверждает, что был шокирован журналистским расследованием.