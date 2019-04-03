Грядет чудо: синоптик порадовала украинцев прогнозом

Метеосюрпризов стоит ждать не раньше воскресенья / 1zoom.ru

Погода в Украине 4 апреля обещает потепление. Будет солнечно, но ветрено, зато без дождя и снега. И такая погода – сухая и солнечно-прохладная – продержится до конца недели.

Метеосюрпризов стоит ждать не раньше воскресенья.

"Апрель плавно подводит нас к грядущему чуду, когда вдруг мы замечаем вокруг, что все зазеленело и зацвело", – пишет синоптик Наталья Диденко у себя в Facebook.

Днем температура прогреется до +15 градусов. Прохладнее будет на востоке – от +4 градусов до +8 градусов.

А вот погода в Украине 7 апреля, на Благовещение 2019, готовит украинцам сюрприз, причем неприятный: атмосферный фронт из Польши принесет дожди. Сначала зальет западную Украину, а уже со второй половины дня – и север страны, включая Киев.

Погода в Киеве 4 апреля будет сухой, солнечной и относительно прохладной – до +10 градусов днем.

Напомним, в Киеве отопительный сезон будет завершен с субботы, 6 апреля. Власти столицы приняли такое решение, основываясь на прогнозе Укргидрометцентра.

Как сообщалось, тепло откладывается до выходных: антициклон принесет ночные морозы. Синоптики прогнозируют всю неделю температуру не выше +14 градусов.

Ранее народный синоптик Леонид Горбань спрогнозировал, что в Украине на Вербной неделе – 15-21 апреля – будет похолодание, ожидается очень ветреная погода.

Напомним, климатологи предупредили о раннем окончании лета в Украине. Погода в августе лета будет характеризоваться осадками и понижением температуры.

Эксперт предупредил, когда ударит жара. В июле в нашей стране ожидается дождливая погода, отметил народный синоптик.

Как сообщалось, синоптик рассказала о погоде до конца весны. В начале апреля возможно серьезное снижение температуры.

Также астролог рассказал, какой будет весна и погода на майские в этом году. Влад Росс считает, что отопительный сезон в Украине в этом году закончится раньше, чем обычно.