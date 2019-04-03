Названа дата завершения в Киеве отопительного сезона

В Киеве с 6 апреля завершат отопительный сезон / regardami.ru

Заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев сообщил, что в Киеве отопительный сезон будет завершен с субботы, 6 апреля.

Власти столицы приняли решение завершить отопительный сезон 6 апреля, основываясь на прогнозе Украинского гидрометцентра, рассказал чиновник на брифинге.

По его словам, с субботы будет прекращаться подача тепла на все объекты — социальная инфраструктура, жилой фонд, но лечебные учреждения, учреждения социального направления могут и дальше отапливаться, если об этом попросит их руководство.

"Сейчас имеем достаточно прохладную погоду, но уже сейчас мы имеем прогноз Гидрометцентра о наступлении стабильного периода, когда будет теплая погода, когда температура… воздуха будет более 8 градусов за сутки, поэтому принято решение завершить отопительный сезон с 6 апреля", — сказал Пантелеев.

Напомним, в начале октября 2018 года Кабмин решил, что в Украине новый отопительный сезон начнется с 15 октября. В октябре жители Киева были без горячей воды, им обещали начать ее подавать вместе с отоплением.