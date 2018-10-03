Кабмин объявил, когда стартует новый отопительный сезон в Украине

Когда начнется отопительный сезон в Украине / vidomosti-ua.com

Отопительный сезон в Украине могут начать и раньше официального срока (если местные власти зафиксируют существенное похолодание на своих территориях). В целом же, начало сезона "теплых батарей" Кабмин назначил на 15 октября.

С таким заявлением сегодня на заседании правительства выступил премьер-министр Владимир Гройсман.

"Мы сегодня принимаем решение о начале отопительного сезона с 15 октября. Но я считаю, что нужно смотреть на термометр и понимать, что для людей важно вовремя получить горячую воду и тепло, учитывая реальные погодные условия", – заявил Гройсман.

Читайте также"Нечем греть": в "Нафтогазе" объяснили, почему большая часть Украины осталась без горячей водыПо его словам, для своевременного начала отопительного сезона у властей на местах осталось чуть более 10 дней.

При этом премьер заверил, что жителям Киева подадут горячую воду и отопление "в ближайшее время".

Напомним, по крайней мере, до 18 октября цены на газ в Украине останутся прежними – 6 тысяч 958 гривен за тысячу кубометров (с учетом налога на добавленную стоимость, сборов и стоимости транспортировки), – так как Кабмин продлил действие спецобязательств. А вот что будет с ценами после этой даты – вопрос открытый, ведь практически все эксперты энергорынка твердят о повышении цен на газ в угоду МВФ.

Уже сообщалось, что цены на газ для населения в Украине собрались поднять на 23,5%. То есть вместо нынешних 7 тыс. грн за 1000 куб. м украинцам придется платить за газ уже 8,6 тыс. грн.

Еще большие цифры называет эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук. По его данным, цены на газ для населения в октябре-ноябре повысят до 8,5-9 тыс. грн, а в апреле 2019 года будет второй этап повышения — до рыночного уровня — 13-14 тыс. грн.